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Carlos Andrés Oyola, el ‘hacker’ de la DNI, planeaba fugarse a Brasil antes de su captura

Un presunto plan de fuga a Brasil y el manejo de información confidencial ponen bajo la lupa al exfuncionario de inteligencia.

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Redacción Confidenciales
13 de noviembre de 2026 a las 11:55 p. m.
Carlos Andrés Oyola.
Carlos Andrés Oyola. Foto: Suministrado a SEMANA API

Carlos Andrés Oyola, el supuesto hacker del Gobierno Petro que habría intentado alterar las elecciones presidenciales, planeó fugarse a Brasil antes de su captura el pasado 6 de noviembre, según fuentes consultadas por SEMANA. Al parecer, él tendría bajo su poder información sensible y confidencial obtenida por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad a la que estuvo vinculado hasta el día de su detención.

Estructura paralela en la DNI: Tras la reestructuración impulsada mediante decreto en 2024, un grupo de contrainteligencia de Estado operó al margen de los controles habituales y con acceso a información crítica.
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La DNI lo mantuvo en el cargo para que la Justicia siguiera de cerca sus movimientos y desmantelara la aparente red que lideraba. Todos los elementos de inteligencia que habría “contaminado” este hombre están en poder del CTI. Hay especial preocupación por los datos que alcanzó a obtener gracias a las agencias de inteligencia del exterior y al uso que les habría dado.