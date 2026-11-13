Carlos Andrés Oyola, el ‘hacker’ de la DNI, planeaba fugarse a Brasil antes de su captura

Carlos Andrés Oyola, el supuesto hacker del Gobierno Petro que habría intentado alterar las elecciones presidenciales, planeó fugarse a Brasil antes de su captura el pasado 6 de noviembre, según fuentes consultadas por SEMANA. Al parecer, él tendría bajo su poder información sensible y confidencial obtenida por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad a la que estuvo vinculado hasta el día de su detención.

La DNI habría infiltrado campañas presidenciales en 2026, según informe reservado

La DNI lo mantuvo en el cargo para que la Justicia siguiera de cerca sus movimientos y desmantelara la aparente red que lideraba. Todos los elementos de inteligencia que habría “contaminado” este hombre están en poder del CTI. Hay especial preocupación por los datos que alcanzó a obtener gracias a las agencias de inteligencia del exterior y al uso que les habría dado.