Carlos Andrés Oyola, el ‘hacker’ de la DNI, planeaba fugarse a Brasil antes de su captura

Carlos Andrés Oyola, el supuesto hacker del Gobierno Petro que habría intentado alterar las elecciones presidenciales, planeó fugarse a Brasil antes de su captura el pasado 6 de noviembre, según fuentes consultadas por SEMANA. Al parecer, él tendría bajo su poder información sensible y confidencial obtenida por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad a la que estuvo vinculado hasta el día de su detención.
La DNI lo mantuvo en el cargo para que la Justicia siguiera de cerca sus movimientos y desmantelara la aparente red que lideraba. Todos los elementos de inteligencia que habría “contaminado” este hombre están en poder del CTI. Hay especial preocupación por los datos que alcanzó a obtener gracias a las agencias de inteligencia del exterior y al uso que les habría dado.