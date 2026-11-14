Mamá de alias Primo Gay rompió el silencio tras la captura de su hijo: “Game over”

La captura de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, uno de los señalados cabecillas de las disidencias de las Farc en Antioquia, no solo generó reacciones en el ámbito político y de las autoridades. En redes sociales también llamó la atención el mensaje que habría publicado su madre a través de TikTok.

Capturan a Primo Gay, jefe de las disidencias de las Farc en Antioquia

En medio de la noticia sobre la detención de su hijo, la mujer compartió unas palabras en las que dejó ver su respaldo emocional y su intención de acompañarlo durante el difícil momento que enfrenta.

“Mi niño, eres un guerrero y ahí estoy para ti, en las buenas y en las malas. Dios nos ayuda a salir de todo esto. Te amo mucho”, expresó la madre en su publicación.

El mensaje estuvo acompañado de la frase “Game over”, expresión en inglés que significa “fin del juego”, y que adquiere un significado particular en medio de la captura de uno de los hombres señalados de tener un papel clave en las estructuras armadas ilegales que operan en territorio antioqueño.

Abelardo De La Espriella revela detalles de la caída de Primo Gay, uno de los hombres más buscados de Antioquia

La captura fue realizada en un operativo del Ejército Nacional, a través de la Séptima División, en coordinación con la Fiscalía y la Policía. En el procedimiento también fue capturada otra persona.

Alias Primo Gay es señalado de ser uno de los principales responsables de la estructura 5 de las disidencias de las Farc, facción al mando de alias Calarcá.

Además, las autoridades lo relacionan con diferentes hechos violentos, extorsiones, secuestros y ataques contra la Fuerza Pública.

El Ejército Nacional capturó en Briceño, Antioquia, a alias Primo Gay. Foto: Ejército

Mientras las autoridades avanzan con los procedimientos judiciales correspondientes, el mensaje de su madre se suma a las reacciones que ha provocado la captura y vuelve a poner bajo la lupa la actividad del entorno familiar del señalado cabecilla en las redes sociales.