Cantante de música popular denunció amenazas de muerte tras uno de sus shows en Cundinamarca y contó detalles de lo ocurrido

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cantante de música popular Andrés Franco, conocido artísticamente como ‘El Agropecuario’, hizo pública una delicada denuncia sobre presuntas intimidaciones a él y a su equipo de trabajo, luego de una presentación en Cajicá, Cundinamarca.

Según relató el artista, los problemas comenzaron desde el momento en que llegaron al lugar donde estaba previsto su show, pues encontraron algunas irregularidades relacionadas con las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo el espectáculo.

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Al parecer, los requerimientos que habían sido establecidos y acordados previamente con los organizadores no se habrían cumplido, situación que generó indignación, incluso, entre el público.

“Llegamos y no había pirotecnia, no había pantallas, no había sonido, no había nada para presentarnos, pero a pesar de eso yo me presenté”, contó.

Sin embargo, aclaró que su decisión estuvo condicionada a que los organizadores garantizaran el control y la seguridad en el lugar donde se desarrollaría la presentación, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se encontraban allí.

Aunque hicieron el esfuerzo por continuar con el show, Andrés Franco señaló que decidió detener sus interpretaciones tras la tercera canción, debido a las condiciones en las que estaban tratando de brindar el espectáculo y a la inconformidad que empezaron a mostrar algunos presentes, como una señora que lo tildó de “ladrón”.

Andrés Franco, conocido artísticamente como 'El Agropecuario' Foto: Instagram @andresfranco_oficial

“Pero lo más grave fue que, posteriormente, fuimos víctimas de amenazas de muerte, agresiones verbales e intimidaciones por parte de los empresarios de Aguanile Campestre, además de los daños ocasionados a nuestro bus de transporte”, denunció el cantante.

Por este motivo, el artista explicó que su pronunciamiento tiene el propósito de proteger su integridad y la de los integrantes de su equipo de trabajo. Asimismo, hizo llamado al respeto y a las garantías de seguridad para todas las personas que participan en la organización y realización de espectáculos musicales.

“Ningún incumplimiento contractual o técnico justifica las amenazas, la violencia ni el irrespeto hacia quienes trabajamos para hacer posible cada espectáculo”, agregó.

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Ante lo sucedido, el artista manifestó que tomará medidas legales contra los presuntos responsables: “Se va presentar una demanda ante ellos penal”, precisó.

Hasta el momento, los organizadores del evento, a quienes el artista señaló por los inconvenientes ocurridos, no se han pronunciado públicamente, por lo que se espera que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las medidas que se deben tomar frente a las amenazas expuestas por el Andrés Franco.