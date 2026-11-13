Las obras del metro de Bogotá ilusionan desde hace décadas a los capitalinos y, aunque todo parecía marchar para que el 15 de marzo de 2028 este fuera una realidad para la ciudadanía, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció imprevistos en los trabajos.

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Algunas de estas realidades del proyecto habían sido advertidas por la Contraloría General, que el jueves alertó por falta de 1.500 trabajadores y retrasos en estaciones y obras de espacio público. Estas las reconoció el alcalde oficialmente a través de un video.

En la comunicación oficial del mandatario, explicó que estas novedades vienen desde tiempo atrás e inician con el personal, que según Galán, es insuficiente.

“Yo ya les he contado algunos retos que hemos enfrentado; por ejemplo, uno es con el personal. Ya le he hecho llamados a Metro Línea 1, que es el responsable de la construcción del metro, para que fortalezca el personal. No es suficiente el personal que tiene trabajando en el proyecto”, dijo el alcalde.

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Carlos Fernando Galán reconoció que esto afecta el desarrollo de la obra sobre en los rieles y las estaciones. Sin embargo, el alcalde también reveló que hay dos retos de consideración que en este momento están enfrentando.

“Uno es el que tiene que ver precisamente con la estación 16; ahí hubo problemas en lo que fue la cimentación por los tipos de suelo que tiene esa estación, particularmente el edificio oriental de esta estación que queda en el sector del lago”, detalló el alcalde.

Aunque ya le encontraron solución a esta problemática, Galán reconoció que se afectó el cronograma: “Ya se está avanzando en eso, pero obviamente eso afectó el cronograma”.

“Se afectó el cronograma”, dijo el alcalde Galán

El alcalde explicó el segundo reto que enfrentan actualmente: las redes de servicios públicos. Detalló que en un principio se contempló originalmente que se iban a renovar 130 kilómetros de redes de servicios públicos; sin embargo, se erró en el cálculo.

“No son 130 kilómetros que hay que renovar, son 320, es casi 2.5 veces lo que se proyectó originalmente; eso implica más tiempo, más recursos y una afectación al espacio público, porque solamente podemos avanzar en el espacio público cuando esté resuelto el tema de redes”, dijo Carlos Fernando Galán.

Alcalde Galán en las primeras pruebas del metro de Bogotá. Foto: Metro de Bogotá - API

Sobre el dinero, el mandatario explicó que ya se gestionaron estos recursos, por lo que ya tienen una hoja de ruta definida para resolver el problema de espacio público y de redes.

Finalmente, el alcalde volvió a insistir en que se afectó el cronograma y, aunque no habló de fechas, esto pone en cuerda floja la fecha que habían anunciado en el pasado para que estuviera lista la primera línea del metro de Bogotá.