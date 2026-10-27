Daniel Briceño habló sobre la reducción del presupuesto para el metro y la calle 13: Galán y Petro salieron a relucir

El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, presentó un análisis presupuestal con el que desestimó los señalamientos de algunos sectores del Pacto Histórico sobre un presunto recorte arbitrario de $750.000 millones a las megaobras de movilidad en la capital.

Sebastián López y Daniel Briceño respaldan estrategia del Gobierno para intervenir vías rurales

El congresista precisó el origen de los ajustes aprobados en el proyecto de adición presupuestal para la vigencia 2027, distinguiendo entre las obligaciones contractuales de la Primera Línea del Metro de Bogotá y el estado técnico del proyecto de la calle 13. Daniel Briceño afirmó que los recortes a las obras de Bogotá corresponden a acuerdos institucionales y fallas licitatorias.

MinHacienda responde a críticas por recursos del metro de Bogotá y responsabiliza a Petro

Frente a la reducción de $313.000 millones destinados a la Primera Línea del Metro, Briceño desmintió que se trate de un desfinanciamiento del megaproyecto y aclaró que la medida se fundamenta en compromisos formales asumidos entre las autoridades nacionales y distritales.

“El día 22 de julio del año 2025, entre el gobierno Petro y el gobierno de Carlos Fernando Galán, firmaron el otrosí número 4 al convenio de cofinanciación del Metro (...) Esto aceptado por el gerente de la empresa Metro, por el alcalde Galán y por el señor Gustavo Petro”, explicó el parlamentario, añadiendo que el acuerdo aplaza las transferencias de la Nación debido a la situación fiscal sin afectar la continuidad de la obra.

Licitación desierta en la calle 13 y debate parlamentario

Respecto a la disminución de $437.000 millones en las asignaciones para la adecuación de la calle 13, el representante atribuyó la medida a la falta de avance en la contratación por parte de la administración distrital.

El recorte de 313 mil millones a la Primera Línea del Metro de Bogotá es producto de un pacto firmado entre Petro y Galán. El recorte de 437 mil millones de pesos a la calle 13 es producto de la ineficiencia de Galán que no pudo sacar adelante la licitación. Aquí les cuento https://t.co/PoDpN1q61G — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 27, 2026

“Se reducen no porque Abelardo de la Espriella quiera, sino porque la alcaldía de Galán realmente fue verdaderamente ineficiente en la licitación del proyecto de la calle 13. Hace unas semanas vimos cómo se declararon desiertas las licitaciones de los tramos de la calle 13”, aseveró el congresista, cuestionando la permanencia de partidas presupuestales en un proceso que no cuenta con un contrato adjudicado.

Briceño concluyó su intervención señalando que el debate político impulsado por la oposición carece de sustento técnico sobre las realidades jurídicas de los convenios.

“La izquierda está mintiendo al decir que hay un golpe a Bogotá. Claro que hay una reducción, pero tienen esta explicación: la de la primera línea de metro, un convenio de Petro con Galán; y la de la calle 13, la ineptitud de una alcaldía que no pudo sacar una licitación”, puntualizó el representante, ratificando la necesidad de rigor en la asignación del gasto público para la ciudad.