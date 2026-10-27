MinHacienda responde a críticas por recursos del metro de Bogotá y responsabiliza a Petro

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, respondió a los sectores de oposición que acusan al Gobierno de Abelardo De La Espriella de quitarle recursos a Bogotá para atender la amenaza de apagón en la Costa Caribe. Los señalamientos surgen después de que el alto funcionario presentara ante el Congreso un proyecto de reasignación presupuestaria.

En el mencionado proyecto se planea reasignar 1,2 billones de pesos al sector energético y adicionar 2,7 billones de pesos para financiar la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto, a través del Fondo Milagro. Gómez explicó que una parte importante de los recursos contemplados en la adición provendrá de la reprogramación de proyectos de infraestructura, entre ellos las obras de la Calle 13 y la Primera Línea del Metro de Bogotá.

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“Les recuerdo a todos los de la oposición, que nos señalan de quitarle recursos a Bogotá, que fue Gustavo Petro quien lo hizo, cuando siendo presidente firmó el otrosí al convenio de cofinanciación y movió los desembolsos de la Línea 1 del Metro para 2025 y 2026. Petro le quitó a la ciudad esos recursos. ¡Y adivinen! No los ejecutó”, afirmó el funcionario en su cuenta de X.

En octubre de 2025, durante la administración Petro, la Nación y el Distrito firmaron un acuerdo que reprogramó los aportes nacionales para la primera línea del metro, extendiendo el calendario de pagos hasta 2049. La Alcaldía sostuvo entonces que el ajuste no afectaría la ejecución del proyecto.

Gómez defendió la reasignación presupuestal y aseguró que el Gobierno busca utilizar esos recursos para mitigar el riesgo de apagón en la región Caribe.

“Nosotros sí somos responsables con los recursos públicos y les estamos dando buen uso para mitigar la amenaza de apagón en la Costa Caribe”, reiteró Gómez.