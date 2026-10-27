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Miguel Uribe Londoño será el embajador de Colombia en Reino Unido: tiene el beneplácito de ese gobierno

Luego de la solicitud de acreditación que se radicó el primero de septiembre.

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Redacción Semana
27 de octubre de 2026 a las 2:05 p. m.
El Debate con Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial.
El Debate con Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Miguel Uribe Londoño recibió el beneplácito del Gobierno británico para ser el embajador de Colombia en ese país. La solicitud se había radicado desde el 1 de septiembre.

Miguel Uribe Londoño dijo que la muerte de su hijo fue “un crimen de Estado” y que el excandidato “era un estorbo para los planes de Petro”
Miguel Uribe Londoño.
La intervención de su padre, Miguel Uribe Londoño. Foto: Suministrada a Semana

La solicitud oficial para recibir el visto bueno, llamado placet, fue recibida por el Foreign Office. Sin embargo, hasta el momento no se había conocido una respuesta favorable.

Hay que recordar que el placet es el acto diplomático por el cual el Estado receptor manifiesta su asentimiento previo y confidencial para que una persona determinada, propuesta por el Estado de llegada, sea nombrada y acreditada como jefe de misión diplomática ante él.

Miguel Uribe Londoño alista maletas para asumir la Embajada en Reino Unido. Los detalles
LONDON, ENGLAND - APRIL 01: A jogger runs along the deserted pavements around Buckingham Palace on April 01, 2020 in London, United Kingdom . The Coronavirus (COVID-19) pandemic has spread to many countries across the world, claiming over 30,000 lives and infecting hundreds of thousands more. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
Un desértico Palacio de Buckingham durante la pandemia de covid-19. Foto: Getty Images

Por ahora solo resta que sea designado oficialmente por el presidente Abelardo De La Espriella y por el canciller Omar Bula y se instale en la embajada de Londres. Luego de eso, deberá presentar sus cartas credenciales ante el rey Carlos III de Reino Unido.