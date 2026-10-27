Miguel Uribe Londoño recibió el beneplácito del Gobierno británico para ser el embajador de Colombia en ese país. La solicitud se había radicado desde el 1 de septiembre.
La solicitud oficial para recibir el visto bueno, llamado placet, fue recibida por el Foreign Office. Sin embargo, hasta el momento no se había conocido una respuesta favorable.
Hay que recordar que el placet es el acto diplomático por el cual el Estado receptor manifiesta su asentimiento previo y confidencial para que una persona determinada, propuesta por el Estado de llegada, sea nombrada y acreditada como jefe de misión diplomática ante él.
Por ahora solo resta que sea designado oficialmente por el presidente Abelardo De La Espriella y por el canciller Omar Bula y se instale en la embajada de Londres. Luego de eso, deberá presentar sus cartas credenciales ante el rey Carlos III de Reino Unido.