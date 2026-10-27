La NQS lidera el listado de las cinco vías con más fotomultas por exceso de velocidad en Bogotá

La avenida NQS, la avenida Boyacá y la calle 80 encabezan el listado de las vías de Bogotá donde más se imponen fotocomparendos por exceso de velocidad. Entre enero y julio de 2026, cinco de los principales corredores viales de la ciudad acumularon 128.191 sanciones, un promedio superior a 600 comparendos diarios.

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La Secretaría Distrital de Movilidad seleccionó varios puntos de las avenidas NQS, El Dorado y Las Américas para instalar los dispositivos. Foto: Getty Images

Las cifras fueron reveladas por el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, quien pidió revisar los límites de velocidad establecidos en estas vías y cuestionó el impacto económico de las multas sobre los ciudadanos.

La avenida NQS ocupa el primer lugar, con 42.839 comparendos durante los primeros siete meses del año, más de 200 diarios en promedio. Le sigue la avenida Boyacá, con 37.513 sanciones.

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El concejal Humberto ‘Papo’ Amín. Foto: Prensa concejal Humberto Amín

El tercer puesto lo ocupa la calle 80, con 20.219 comparendos, seguida de la autopista Norte, donde se registraron 20.049. Cierra el listado la avenida de Las Américas, con 7.571 sanciones en el mismo periodo.

Ante este panorama, Amín planteó la necesidad de revisar el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora que rige en estos corredores. El concejal aseguró que no está en contra de las cámaras de detección, pero cuestionó la velocidad máxima permitida en las principales vías de la capital.

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El proyecto plantea cambios en la imposición de multas, el acceso a las pruebas y el destino de los recursos recaudados por las fotomultas. Foto: Getty Images y Secretaría de Movilidad - API

“Las fotomultas no deben tener como propósito el recaudo a costillas de los ciudadanos, sino que sean una verdadera herramienta que aporte a la movilidad de Bogotá”, sostuvo.

El cabildante también solicitó al presidente Abelardo De La Espriella revisar el tema y aseguró que lleva más de cuatro años insistiendo en la necesidad de modificar las condiciones que, a su juicio, afectan económicamente a miles de bogotanos.