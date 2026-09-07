Si su WiFi está lento, podría tener un intruso en la red: de esta manera puede expulsarlo y recuperar velocidad

Una navegación que se vuelve pesada, videos que se cortan constantemente o un router cuyas luces parpadean sin que nadie en el hogar esté conectado son indicios de que la red podría estar siendo compartida sin autorización. Aunque muchas veces se apunta este problema a fallas del proveedor, en algunos casos la causa es un dispositivo ajeno conectado a la red doméstica.
Cómo confirmar si hay alguien más conectado
Existen métodos accesibles para verificar esta situación sin necesidad de conocimientos avanzados. Una opción es utilizar aplicaciones de escaneo de red móviles, que permiten escanear automáticamente todos los equipos conectados a una red y mostrar su información básica de identificación.
También es posible ingresar al panel de administración del router escribiendo su dirección IP en un navegador (habitualmente 192.168.1.1 o 192.168.0.1) y buscar allí el listado de “dispositivos conectados”. Esta sección detalla los equipos activos en la red, lo que permite identificar si hay alguno desconocido.
Qué hacer si se detecta un dispositivo extraño
Cuando se confirma la presencia de un equipo no reconocido, la mayoría de los routers ofrece la posibilidad de bloquear su acceso de forma inmediata desde el mismo panel de configuración, sin alterar el resto de los ajustes de la red.
Si el problema persiste, la medida más efectiva es modificar la contraseña del WiFi por una combinación robusta, con letras, números y símbolos. Este cambio obliga a todos los dispositivos a reconectarse, dejando fuera a quien no conozca la nueva clave.
Medidas para evitar que se repita
Para reforzar la protección, se recomienda actualizar el nombre de la red evitando datos personales, habilitar el protocolo de seguridad WPA3 —una versión más avanzada de cifrado que dificulta el acceso no autorizado— y desactivar la función WPS, un sistema de conexión rápida que resulta más vulnerable a intrusiones.
Además, contar con una red separada para invitados y mantener el software del router actualizado son prácticas simples que reducen notablemente el riesgo de sufrir este tipo de inconvenientes en el futuro.