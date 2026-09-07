Alerta por la actividad eruptiva de un volcán: Max Henríquez lo califica como uno de los “más peligrosos y explosivos”

El volcán Lewotobi Laki-Laki, ubicado en la isla de Flores, uno de los volcanes más activos de Indonesia, mantiene la atención de las autoridades y de los expertos debido a su persistente actividad eruptiva. El sistema volcánico continúa registrando episodios eruptivos, por lo que las autoridades mantienen restricciones alrededor del cráter.

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La actividad de este volcán ha sido especialmente intensa durante los últimos años. El Lewotobi Laki-Laki protagonizó varias erupciones de gran magnitud en 2025, algunas de ellas acompañadas por columnas de ceniza que alcanzaron varios kilómetros de altura y flujos piroclásticos que descendieron por sus laderas.

Debido a estas características, el fenómeno ha generado preocupación entre quienes siguen de cerca la actividad volcánica de Indonesia.

Max Henríquez llamó la atención

Este fenómeno fue comentado por el meteorólogo colombiano Max Henríquez, quien calificó al volcán como uno de los “más peligrosos y explosivos”.

Alerta en el LEWOTOBI NTT, el más peligroso y explosivo pic.twitter.com/Lrkvg5HmOp — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 7, 2026

Además, en otra publicación, el meteorólogo se refirió a la actividad eruptiva del volcán Anak Krakatoa, también ubicado en Indonesia. El volcán expulsó lava y registró varias explosiones que, según la agencia indonesia de vulcanología, pudieron escucharse hasta a 700 kilómetros de distancia. El domingo se produjeron al menos otras dos erupciones en el estrecho de la Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, que elevaron material piroclástico a gran altura y dejaron calles y vehículos cubiertos de ceniza.

Henríquez señaló que este hecho le parece “espeluznante y espectacular”.

Espeluznante y espectacularhttps://t.co/ncajNnvuzF — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 7, 2026

Erupción del volcán Lewotobi Laki-Laki

Uno de los episodios más importantes ocurrió el 7 de julio de 2025, cuando una potente erupción produjo una columna de ceniza que se elevó aproximadamente 18 kilómetros sobre la cumbre. El evento también generó flujos piroclásticos que descendieron hasta unos cinco kilómetros por las laderas del volcán. La erupción duró alrededor de seis minutos y medio, según los registros sísmicos.

Esto resulta especialmente relevante porque los flujos piroclásticos constituyen uno de los fenómenos más peligrosos asociados con una erupción explosiva. Se trata de mezclas de gases calientes, cenizas y fragmentos de roca que pueden desplazarse rápidamente por las laderas del volcán y representar una amenaza grave para las poblaciones cercanas.

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Aunque los episodios más extremos corresponden a erupciones anteriores, el Lewotobi Laki-Laki no ha dejado de mostrar actividad. Los reportes del Programa de Vulcanismo Global del Smithsonian, basados en información del Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia (PVMBG), registraron durante junio y julio de 2026 múltiples emisiones de ceniza. En algunos episodios, las columnas alcanzaron entre 1.000 y 1.500 metros sobre la cumbre.