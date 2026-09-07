El volcán Anak Krakatoa vuelve a rugir: este es el fenómeno que representa un grave peligro tras su erupción

La actividad eruptiva del volcán Anak Krakatoa, en Indonesia, provocó la suspensión de varios vuelos y el cierre temporal de ocho aeropuertos. La decisión fue tomada por las autoridades de transporte, debido a las enormes columnas de ceniza y gases abrasivos que representaban un riesgo para la navegación aérea nacional e internacional.

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Las principales erupciones comenzaron el sábado, cuando el volcán expulsó lava y registró explosiones que, según la agencia indonesia de vulcanología, pudieron escucharse hasta 700 kilómetros de distancia. El domingo se produjeron al menos otras dos erupciones en el estrecho de Sonda, entre Java y Sumatra, que elevaron material piroclástico a gran altura y cubrieron de ceniza calles y vehículos.

El riesgo de las cenizas

La presencia de ceniza volcánica en las capas superiores de la atmósfera representa un grave peligro para la aviación comercial. A diferencia de las nubes comunes, estas partículas no están formadas por agua o hielo, sino por fragmentos microscópicos de roca, minerales y cristales de sílice que pueden resultar extremadamente abrasivos.

El volcán expulsó lava y generó estruendos que se escucharon hasta a 700 kilómetros. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

Cuando una aeronave atraviesa una nube de ceniza, las partículas pueden impactar contra diferentes superficies del avión y funcionar como una especie de lija. Esto puede rayar el parabrisas de la cabina y reducir considerablemente la visibilidad de los pilotos, además de afectar otros componentes expuestos durante el vuelo.

Uno de los mayores riesgos se encuentra en los motores. Debido a las elevadas temperaturas de funcionamiento, que pueden superar los 1.000 °C, la sílice presente en la ceniza puede derretirse al ingresar en la cámara de combustión. Luego, el material se desplaza hacia las partes posteriores de la turbina, donde se enfría, se solidifica y puede adherirse a los álabes, comprometiendo el funcionamiento del motor.

El volcán Anak Krakatoa hizo erupción durante la madrugada del 6 de septiembre. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

La acumulación de material volcánico fundido dentro de los motores puede bloquear el flujo de aire necesario para generar la propulsión de una aeronave. En cuestión de segundos, esta obstrucción puede ocasionar una pérdida repentina de potencia e incluso provocar el apagado de las turbinas durante el vuelo, un fenómeno asociado con la ingestión de ceniza volcánica por parte de los motores.

Ante este riesgo, el Ministerio de Transportes decidió mantener cerrados de manera preventiva ocho aeropuertos, entre ellos el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta. El cierre de esta importante terminal aérea afectó 58 vuelos internacionales y 409 nacionales, dejando a más de 150.000 pasajeros impactados por las cancelaciones y restricciones.