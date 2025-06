🚨#BREAKING: MASSIVE ERUPTION IN INDONESIA



Mount Lewotobi Laki-laki erupted today (June 17) at 17:35 WITA, blasting ash 10,000m above its peak — reaching 11,584m above sea level!



📍 Location: East Nusa Tenggara

⚠️ Public warned to stay 7–8 km away from the crater