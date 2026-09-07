Trump desata polémica al sugerir el cambio de nombre de un reconocido estado de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó el domingo su reciente impulso por cambiar nombres a un nuevo objetivo, al sugerir que el estado de Nuevo México podría convertirse en “Nueva América”.

Donald Trump presenta a Ormuz como “nuevo territorio de EE. UU.” en medio de tensiones con Irán

Su propuesta, que fue inmediatamente rechazada por la gobernadora del estado, llega días después de que firmara una orden para rebautizar el lago Ontario como “lago América” en medio de una guerra comercial con la vecina Canadá.

“Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México… a NUEVA AMÉRICA”, publicó el presidente republicano en redes sociales.

“Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. Guau, ¡me encanta!”.

La Casa Blanca volvió a publicar una imagen en la que la parte “México” del nombre del estado aparecía tachada y sustituida por “América”.

Algunos medios estadounidenses señalaron que la idea se originó como una broma en internet.

La gobernadora del estado, Michelle Lujan Grisham, declaró a Fox News que el nombre “no está en discusión: es nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos”.

Dijo que el presidente quería “distraer a los estadounidenses” de problemas como la subida disparada de los precios de la gasolina.

“Los estadounidenses también gastan más en el supermercado, pierden acceso a la atención médica y se preguntan si algún día podrán permitirse una vivienda”, ha lamentado, al tiempo que ha ensalzado que bajo su gobierno, en Nuevo México “se brinda a las familias guardería y universidad gratuitas, protegemos el acceso a la atención médica e invertimos en vivienda”.

“Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo dibujando mapas, Nuevo México trabaja duramente”, ha dicho la gobernadora demócrata, que ocupa el cargo desde enero de 2019.

New Mexico’s name isn’t up for debate — it’s been ours since before the United States existed. What is up for debate? Who’s showing up for working families.



While the President tries to distract Americans from his disastrous war in Iran, gas prices keep soaring. Americans are… pic.twitter.com/tnX1gPItDH — Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) September 6, 2026

La semana pasada, Trump sugirió cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a “estrecho Trump” mientras continúa la guerra con Irán. Unas horas más tarde dio a entender que no iba en serio con el plan.

También rebautizó el golfo de México como “golfo de América” en su primer día de regreso a la Casa Blanca en 2025, una medida rechazada por México.

Canadá también rechazó el intento de cambiar el nombre del lago Ontario.