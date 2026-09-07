¿Cómo registrarse en Starlink? Estos son los sencillos pasos para activar el internet satelital desde el celular en segundos

¿Sabía que es posible mantener la productividad, el entretenimiento y la comunicación sin interrupciones? El internet satelital se ha consolidado como una alternativa para garantizar una conexión continua y confiable, especialmente en lugares donde otras tecnologías no cuentan con suficiente cobertura.

Copa Airlines incorporará internet Starlink, de Elon Musk, en sus vuelos; así funcionará

Entre las opciones disponibles se encuentra Starlink,el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, empresa fundada por Elon Musk. La plataforma busca proporcionar una conexión de alta velocidad y baja latencia incluso en zonas rurales, remotas o de difícil acceso, donde la infraestructura convencional no llega.

Por esta razón, quienes hayan adquirido un dispositivo o contratado un plan de Starlink deben crear una cuenta para acceder al servicio. El proceso es sencillo y puede realizarse desde la página web oficial o mediante la aplicación, disponible para dispositivos Android e iOS.

La capacidad de datos será hasta 100 veces mayor que la generación anterior (V1). Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Una vez dentro de la plataforma, basta con elegir la opción ‘Activar Starlink’ y seguir los pasos que aparecen en pantalla para finalizar el registro. Además de habilitar el acceso al servicio, la cuenta permite realizar diferentes gestiones, entre ellas consultar el rendimiento de la conexión, configurar el equipo y comunicarse con el soporte técnico.

¿Cómo abrir una cuenta de Starlink?

Ingresar al sitio web oficial www.starlink.com.

Una vez allí, el usuario debe seleccionar la opción ‘Crear Cuenta’ o un botón similar que inicie el registro.

Completar un formulario con información básica, como nombre completo, correo electrónico y una contraseña segura. Starlink enviará un mensaje con un enlace que debe confirmarse para validar la cuenta.

Así puede crear una cuenta en Starlink. Foto: NurPhoto via Getty Images

Tras esta verificación, el sistema puede solicitar datos adicionales, como la dirección de envío, información de facturación y un método de pago válido.

Una vez creada la cuenta, el usuario puede configurar su kit de Starlink desde el celular. Para ello, debe descargar la aplicación oficial y seguir las indicaciones que aparecen en pantalla para completar correctamente la instalación del equipo.

Asimismo, la cuenta permite administrar el servicio de manera segura, activar y configurar el equipo, verificar la calidad de la señal y el consumo de datos, recibir actualizaciones y soporte técnico, así como gestionar los pagos y las diferentes opciones del plan contratado.