Cómo tener Starlink gratis en el celular: así de fácil y rápido puede conectarse al internet satelital de Elon Musk

Tener acceso a internet se ha convertido en una necesidad constante, especialmente en una era digital en la que buena parte de las actividades cotidianas dependen de esta herramienta. El acceso a la información, la comunicación, el trabajo, el estudio y diferentes trámites hacen que contar con una conexión estable sea cada vez más importante.

Cómo conectarse a una red wifi sin la contraseña: el truco para tener internet en el celular con un solo clic

Sin embargo, mientras en las ciudades la conectividad hace parte de la vida cotidiana, en muchas zonas rurales todavía representa un desafío debido a las dificultades para instalar y mantener redes tradicionales.

En este contexto, el internet satelital se ha consolidado como una alternativa para llevar conexión a lugares donde otras tecnologías no tienen una cobertura suficiente. Entre las opciones disponibles se encuentra Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, empresa fundada por Elon Musk.

A diferencia de los servicios tradicionales, que dependen de redes de fibra óptica, cables o infraestructura terrestre, Starlink utiliza una antena instalada en el lugar donde se requiere el servicio para establecer la conexión.

El sistema funciona mediante una constelación de satélites ubicados en órbita baja alrededor de la Tierra. Estos se encargan de transmitir los datos entre los usuarios y la infraestructura terrestre, permitiendo ofrecer acceso a internet incluso en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

La conectividad dejó de ser un servicio secundario y pasó a ser fundamental para actividades diarias. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para acceder al servicio, la compañía cuenta con diferentes planes, cuyas condiciones pueden variar según la ubicación y el tipo de uso. No obstante, antes de contratarlo de manera definitiva, los nuevos clientes en determinadas zonas pueden acceder a una prueba de 30 días.

Esta opción permite comprobar durante ese periodo cómo funciona la conexión en el lugar donde será utilizada y determinar si responde a las necesidades del usuario. En caso de que la experiencia no resulte satisfactoria, Starlink contempla la posibilidad de devolver el equipo y solicitar un reembolso completo, de acuerdo con los términos y condiciones de la promoción.

Actualmente, la compañía promociona en Colombia una prueba de 30 días para nuevos clientes en las zonas donde esta oferta se encuentra disponible. El proceso se realiza directamente a través de su página oficial.

¿Cómo pedir los 30 días de prueba de Starlink?

Para acceder a esta promoción, es necesario seguir una serie de pasos:

Ingresar a la página oficial.

Introducir la dirección donde se desea instalar el servicio para comprobar si existe disponibilidad.

Buscar la opción “Prueba de 30 días”.

Seleccionar “Pedir ahora” y completar la información solicitada.

Instalar la antena y el router y activar el servicio mediante la aplicación de Starlink.

El internet satelital es especialmente útil para personas que dependen de la conexión para trabajar o estudiar. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Es importante aclarar que estos días de prueba no significan que el servicio sea gratuito de manera permanente.

Si durante ese tiempo la experiencia no cumple con las expectativas, el equipo puede devolverse y el usuario puede solicitar el reembolso correspondiente, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por Starlink para la promoción.