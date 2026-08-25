Internet lento y con poca cobertura: el truco que puede ayudar a que la conexión wifi llegue mejor a toda la casa

En la actualidad, internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la vida cotidiana. Desde la comunicación y el entretenimiento hasta el trabajo, el estudio y el acceso a la información, una conexión estable es clave para realizar múltiples actividades sin interrupciones.

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En el hogar, además, no solo permite navegar desde celulares, computadores o televisores inteligentes, sino que también hace posible el funcionamiento de cámaras de seguridad, asistentes virtuales y otros dispositivos conectados. Cuando la red falla, muchas de estas funciones se ven limitadas.

Por eso, cuando aparecen problemas con la señal, hay que identificar el origen de la falla antes de intentar cualquier solución. Si el inconveniente viene del proveedor del servicio, lo recomendable es comunicarse con la empresa para conocer el tiempo estimado de restablecimiento.

Si el problema está dentro de la casa, uno de los primeros aspectos que conviene revisar es la ubicación del router. Lo ideal es colocarlo en un lugar elevado y abierto, evitando dejarlo en el piso o encerrado entre muebles, dado que esto facilita que la señal se distribuya de forma más uniforme.

Ubicar el ‘router’ en un punto central y elevado permite que las ondas se propaguen de forma más uniforme por la vivienda. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

La posición correcta de las antenas del router

Según explicó Xataka, uno de los detalles que más suele pasarse por alto es la posición de las antenas del router. Aunque muchas personas las dejan apuntando hacia arriba, esa no es la configuración más recomendable.

La sugerencia es ubicarlas formando un ángulo de 90 grados, con una antena en posición vertical y la otra en horizontal. Esta disposición favorece la recepción de la señal en diferentes dispositivos y puede mejorar la cobertura en zonas más alejadas del router, aunque no incrementa de manera significativa la velocidad de internet.

Otro aspecto importante es mantener actualizado el firmware del router, el software interno que controla el funcionamiento del dispositivo. Estas actualizaciones suelen incorporar mejoras de rendimiento, estabilidad y seguridad.

En algunos modelos el proceso se realiza automáticamente, mientras que en otros es necesario ingresar al panel de configuración para instalar la versión más reciente.

La orientación de las antenas influye en la cobertura, ya que ayuda a distribuir mejor la señal. Foto: Getty Images

Opciones si la cobertura sigue siendo insuficiente

Cuando la señal continúa siendo débil en algunas habitaciones, existen alternativas para ampliar la cobertura. Una de ellas es instalar un PLC, dispositivo que utiliza la red eléctrica del hogar para llevar la conexión a otro punto de la vivienda y crear allí una nueva red wifi.

Otra opción es recurrir a un repetidor wifi, que capta la señal del router y la retransmite hacia otras zonas de la casa. Aunque suele ser una alternativa más económica, por lo general ofrece un rendimiento inferior al de un sistema PLC.