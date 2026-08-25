El próximo lanzamiento de Apple no sería un iPhone: este dispositivo llegaría con más potencia y nuevas tecnologías

Apple prepara el lanzamiento de una nueva versión del Mac mini, su ordenador de sobremesa compacto, que podría presentarse en los próximos días. El equipo ha estado en fase de pruebas con los procesadores M5 y el futuro M6, lo que confirma que la compañía ya trabaja en la próxima generación de sus equipos.

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La llegada del nuevo Mac mini se adelantará al esperado evento de septiembre, en el que la firma de Cupertino presentaría la familia iPhone 18, integrada por los modelos estándar, Pro y Pro Max, además de su primer iPhone plegable. Aunque el evento aún no tiene fecha oficial, todo apunta a que se celebrará durante ese mes.

La información fue revelada por el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, quien aseguró, con base en fuentes cercanas a la compañía, que Apple tiene previsto anunciar el renovado ordenador antes de la presentación de sus nuevos teléfonos.

La primera renovación en dos años

Este será el primer rediseño del Mac mini desde 2024, cuando Apple lanzó la generación actual con un formato más compacto, el chip M4 Pro, compatibilidad con Thunderbolt 5 y funciones impulsadas por Apple Intelligence.

Apple adelantaría uno de sus lanzamientos más importantes. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para esta nueva versión, la empresa ha probado configuraciones con el chip M5, que representa la generación vigente de procesadores de la marca, así como con el M6, cuya llegada se espera hacia finales de este año.

La renovación llega en un momento en el que el Mac mini ha ganado protagonismo como una de las opciones más interesantes para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial de forma local, gracias a la potencia de sus procesadores.

Sin embargo, el equipo también ha enfrentado problemas de disponibilidad debido a la escasez de chips de memoria, una situación que ha complicado el abastecimiento del modelo actual.

La renovación marcará el regreso del Mac mini tras dos años sin cambios importantes. Foto: NurPhoto via Getty Images

El nuevo Mac mini formaría parte de la hoja de ruta de Apple para la segunda mitad del año, un calendario que también contempla la llegada de los Apple Watch Series 12 y los AirPods 5, según las mismas fuentes.

A esta lista se sumarían otros dispositivos, entre ellos el primer equipo inteligente para el hogar con pantalla, un renovado HomePod mini y una nueva versión del iPad mini con pantalla OLED, cuyo lanzamiento estaría previsto para finales de octubre.

*Con información de Europa Press