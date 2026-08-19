¿Cuánto costaría el iPhone 18? Nuevos rumores apuntan a un cambio importante en su lanzamiento

Son muchos los usuarios que esperan con interés los nuevos lanzamientos tecnológicos, especialmente cuando se trata de teléfonos que podrían incorporar mejoras en aspectos como la batería, el almacenamiento, el rendimiento y las cámaras.

Si a su iPhone se le llena la memoria muy rápido, siga estos pasos para acelerar el rendimiento y la velocidad

En ese contexto, la próxima generación de iPhone ha comenzado a crear expectativas. Aunque Apple todavía no habría confirmado oficialmente sus características, precios, colores ni disponibilidad, algunas filtraciones y estimaciones de expertos permitirían anticipar qué podría ofrecer la compañía.

¿Cuánto costaría el nuevo iPhone 18?

Un aspecto que siempre llama mucho la atención es el precio. De acuerdo con información recopilada por Xataka, el analista tecnológico Jeff Pu estimaría que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max podrían aumentar entre $ 250 y $ 300 dólares frente a sus respectivos modelos actuales. Este posible incremento estaría relacionado con el encarecimiento de componentes como los procesadores de dos nanómetros y la memoria.

Por ahora, todos estos datos deben tomarse con cautela, ya que no habrían sido confirmados por Apple. La compañía podría presentar oficialmente sus nuevos equipos el próximo 9 de septiembre, cuando se conocerían sus especificaciones, precios y demás detalles.

Por ahora, Apple no habría confirmado oficialmente las especificaciones. Foto: Getty Images

El precio no sería la única novedad. Según las filtraciones, la estrategia de lanzamiento también cambiaría. Los iPhone 18 Pro y Pro Max llegarían primero, mientras que el iPhone 18 estándar se retrasaría hasta comienzos de 2027. Esto haría que los modelos Pro compartieran protagonismo con el esperado primer iPhone plegable de Apple.

En cuanto al diseño, el iPhone 18 Pro podría conservar buena parte de la apariencia del iPhone 17 Pro, aunque incorporaría algunos cambios. Entre ellos estarían unos biseles más delgados, una Dynamic Island hasta un 25 % más pequeña y una parte trasera con un acabado uniforme, dejando atrás el efecto bicolor. También se esperarían versiones de 6,3 y 6,9 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz.

En el apartado interno, el equipo podría incorporar el chip A20 Pro fabricado en un proceso de dos nanómetros, que sería hasta un 18 % más rápido y un 30 % más eficiente que la generación anterior. Asimismo, se habla de hasta 12 GB de RAM, cámaras mejoradas con apertura variable y un nuevo sensor.

La próxima generación de teléfonos de Apple estaría despertando interés entre los usuarios. Foto: Getty Images

Otra posible incorporación sería el módem C2, que ofrecería conectividad 5G y funciones de comunicación vía satélite. Además, Apple estaría evaluando eliminar la bandeja para tarjetas SIM físicas en algunos mercados para apostar exclusivamente por la eSIM.

Por el momento, estas características, los precios y los cambios formarían parte de rumores, por lo que podrían modificarse antes de la presentación oficial. Será Apple la encargada de confirmar cuáles de estas novedades llegarán finalmente a los iPhone 18 Pro y Pro Max.