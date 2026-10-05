Tim Cook y John Ternus rinden homenaje a Steve Jobs 15 años después de su muerte: esto dijeron

Quince años después de la muerte de Steve Jobs, su figura volvió a ser recordada públicamente por dos hombres que han dirigido Apple después de él: Tim Cook y John Ternus. Ambos compartieron este 5 de octubre mensajes dedicados al cofundador de la compañía.

El millonario sueldo que ganarían Tim Cook y John Ternus tras el sorpresivo cambio de CEO en Apple

La fecha tiene un significado particular para Apple. Jobs murió el 5 de octubre de 2011, a los 56 años. Este año, además, Ternus afronta por primera vez esta fecha como CEO de la compañía, mientras Cook ocupa el cargo de presidente ejecutivo de la junta directiva.

Tim Cook recordó el impacto personal de Jobs

Cook, quien asumió el liderazgo de Apple tras Jobs, centró su mensaje en la influencia que tuvo el empresario tanto en el mundo como en su propia vida.

“Hay personas que dejan una huella en el mundo, y luego están aquellas que lo cambian por completo. Steve cambió el mundo y tantas vidas en el proceso. Ciertamente cambió mi vida para siempre. Su espíritu vive en todo lo que creó y en todos aquellos a quienes inspiró”, escribió Cook.

El mensaje refleja una relación que fue más allá de la dirección de la compañía. Cook trabajó junto a Jobs y posteriormente tomó su lugar al frente de Apple, cargo que ocupó durante años antes de la reciente transición.

Ternus destacó las enseñanzas que permanecen

Por su parte, Ternus puso el foco en aquello que, según sus palabras, todavía influye en la manera en que Apple desarrolla su trabajo.

“La forma en que Steve nos enseñó a preocuparnos por cada detalle, cada experiencia, cada persona, todavía guía nuestro trabajo hoy. Eternamente agradecidos”, escribió el actual CEO de Apple.

Ternus conoció de cerca a Jobs durante sus años en la compañía. Antes de convertirse en CEO, pasó buena parte de su carrera en Apple y trabajó bajo la dirección de Jobs.

Los dos mensajes coinciden en una idea: aunque Jobs murió hace 15 años, su influencia continúa asociada, según sus sucesores, a la forma de entender y desarrollar el trabajo dentro de Apple.