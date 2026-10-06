¿Quién era Víctor Hugo Ayala? Su trayectoria musical supera las cinco décadas

Víctor Hugo Ayala, una de las voces más reconocidas del bolero y la música romántica en Colombia, murió este martes 6 de octubre a los 92 años. Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las causas de su fallecimiento y sus familiares tampoco se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

Murió Víctor Hugo Ayala, el mayor intérprete del Himno Nacional: tenía 92 años

La noticia generó mensajes de despedida para el cantante, quien durante más de cinco décadas construyó una carrera ligada a la radio, los escenarios y la música colombiana.

Nacido en Bogotá el 13 de junio de 1934, Ayala mostró desde temprana edad sus habilidades para el canto. Su padre falleció cuando él era pequeño y quedó bajo el cuidado de su tío, quien identificó sus condiciones vocales y lo motivó a desarrollarlas.

Ayala terminó su bachillerato en el colegio Camilo Torres e ingresó a la Armada Nacional como dibujante. Sin embargo, el canto comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida.

Víctor Hugo Ayala. Foto: Redes sociales A. P. I.

Los detalles sobre los primeros años de su carrera musical fueron compartidos en la biografía de Víctor Hugo Ayala, escrita por Jaime Rico Salazar en el libro Cien años de boleros. De acuerdo con ese relato, el cantante comenzó a ganar reconocimiento en la radio durante la década de 1950, después de participar en diferentes espacios para artistas aficionados en Bogotá.

En 1954 llegó a La Voz de Colombia y, un año después, pasó a formar parte de la programación de Nueva Granada con el espacio Donde nacen las canciones. En ese programa estuvo acompañado por el maestro Jaime Llano González y compartió con otros intérpretes de la época.

Su voz llegó al acetato de la mano de Sonolux, donde grabó temas como Perdónala Señor y posteriormente consiguió reconocimiento con canciones como Camino Verde, Ya que te vas y Si te vuelvo a besar. Otro de sus registros destacados fue La quiero porque la quiero, un bambuco que evidenció su capacidad para interpretar géneros distintos al bolero.

Uno de los mayores hitos mencionados en el libro fue su interpretación del Himno Nacional de Colombia. Ayala llegó a grabar las once estrofas de la composición y terminó siendo reconocido por esta versión.

Rico Salazar señala además que Ayala llegó a registrar cerca de 48 producciones discográficas y realizó varias giras internacionales. Durante diferentes periodos de su vida residió en Canadá y Estados Unidos, aunque posteriormente regresó a Colombia.

Su carrera también tuvo presencia en la televisión. Entre sus participaciones se encuentra una presentación en El Show de las Estrellas, espacio de Jorge Barón Televisión, donde interpretó ‘Amor de mis amores’.