Los televisores modernos incorporan tecnologías cada vez más avanzadas para mejorar la calidad de imagen, pero algunas de ellas podrían afectar la experiencia del usuario y generar efectos visuales inesperados. Uno de los más curiosos es el llamado efecto fantasma en las pantallas LED, un fenómeno que puede hacer que una imagen o elemento permanezca visible en la pantalla durante un tiempo, incluso después de que el contenido haya cambiado.

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De acuerdo con el sitio web JYLED, el llamado efecto fantasma en una pantalla LED puede aparecer como una especie de sombra, ondulación o interferencia sobre la imagen. Esto ocurre cuando los bordes de los elementos que se muestran en la pantalla no se reproducen con total claridad, lo que puede generar patrones extraños o distorsiones visuales. En algunos casos, este efecto solo es captado por una cámara al tomar una fotografía o grabar un video, mientras que el ojo humano no logra percibirlo directamente.

Sin embargo, en algunos casos, este efecto sí puede ser visible para las personas, especialmente cuando se observa la pantalla desde determinados ángulos o distancias. Esta interferencia también puede conocerse como efecto muaré, que ocurre cuando dos patrones de la imagen se superponen y crean líneas, ondas o figuras que no estaban presentes.

Así se podría evitar el efecto muaré. Foto: Getty Images

Por otro lado, según el sitio citado anteriormente, la persistencia de imagen o “imagen fantasma” en algunas pantallas LCD TFT está relacionada con la exposición prolongada de gráficos estáticos. Cuando una imagen permanece durante mucho tiempo, los cristales líquidos pueden mantener temporalmente una configuración asociada con los colores mostrados.

Al cambiar el contenido, parte de esa información puede permanecer visible durante un periodo, generando la impresión de que la imagen anterior quedó retenida en la pantalla. Este fenómeno puede aparecer con elementos estáticos mantenidos durante largos periodos y no necesariamente significa que el televisor haya sufrido una falla permanente.

Cuando una imagen permanece durante mucho tiempo, los cristales líquidos pueden mantener temporalmente una configuración asociada con los colores mostrados. Foto: Getty Images

¿Cómo evitar que aparezca este efecto?

De acuerdo con el blog Riverdi, para reducir el riesgo de que aparezcan imágenes fantasma en una pantalla LCD debe evitar durante largos periodos las imágenes fijas que tengan colores o patrones de alto contraste juntos. Por ejemplo, mantener durante horas un elemento muy oscuro al lado de uno muy claro puede favorecer la persistencia de la imagen.

Otra medida sencilla consiste en utilizar fondos con colores variados y vivos, especialmente cuando se muestran contenidos durante periodos prolongados. También puede ser conveniente apagar el televisor cuando no se esté utilizando, aunque sea durante algunas horas. Estos descansos permiten que la pantalla deje de mostrar una imagen constante y pueden contribuir a reducir la persistencia temporal de ciertos elementos.

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Sin embargo, una de las recomendaciones más efectivas es mantener algún tipo de movimiento en la imagen. No es necesario que todo el contenido cambie constantemente; basta con que los elementos que suelen permanecer estáticos tengan pequeños desplazamientos.

Por ejemplo, en lugar de mostrar un objeto completamente inmóvil durante mucho tiempo, puede utilizarse una animación en la que se mueva ligeramente. De esta manera, debe evitar que los mismos píxeles permanezcan mostrando exactamente la misma información durante periodos prolongados.