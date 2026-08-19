Cómo instalar XUPER TV gratis en el televisor: el peligro oculto que podría poner en riesgo sus contraseñas

El acceso a películas, series y otros contenidos desde televisores inteligentes se ha convertido en una práctica habitual, especialmente ante el crecimiento de las plataformas de streaming y sus diferentes planes de suscripción. En este contexto, algunas personas buscan alternativas gratuitas como XUPER TV para evitar pagar por varios servicios y acceder a una oferta más amplia de entretenimiento.

La aplicación que podría estar acabando con la batería de su celular y provocando que se caliente

Sin embargo, recurrir a aplicaciones que no se encuentran en las tiendas oficiales implica descargar archivos desde fuentes externas, lo que puede representar un riesgo adicional. Una de las principales preocupaciones aparece cuando los usuarios recurren a Google para encontrar versiones gratuitas o métodos de instalación de XUPER TV en el televisor.

Aunque la búsqueda puede parecer inofensiva, algunos resultados pueden dirigir a sitios no oficiales que ofrecen archivos, enlaces o supuestas versiones de la aplicación. Estas páginas podrían utilizarse para distribuir software malicioso, realizar estafas o intentar obtener información sensible, por lo que resulta fundamental verificar siempre el origen de cualquier aplicación antes de instalarla.

Existe la percepción de que los dispositivos, como los televisores, pueden espiar. Foto: Getty Images

“Estas plataformas suelen solicitar la creación de cuentas, el inicio de sesión con Google o Facebook, o el ingreso de datos personales y financieros con el objetivo de obtener credenciales de acceso, datos bancarios, información de tarjetas de crédito y otros datos sensibles de las víctimas”, señaló Alexander Ramírez Duque, CEO de Frontech–ESET Colombia, en declaraciones a SEMANA.

En contraste, plataformas como Google Play Store y App Store cuentan con mecanismos de análisis para identificar aplicaciones que presenten comportamientos sospechosos o código malicioso antes de distribuirlas. Por ello, cuando una aplicación no está disponible en estas tiendas y requiere recurrir a fuentes desconocidas para su instalación, aumenta la exposición a amenazas que no solo pueden comprometer el televisor, sino también otros dispositivos conectados a la misma red doméstica.

ESET destacó que las aplicaciones ilegales suelen alterar el rendimiento del dispositivo y exponerlo a ataques cibernéticos. Foto: Getty Images / thexupertv

Ante cualquier duda sobre la seguridad de la aplicación, los expertos recomiendan retirarla del celular, la tablet o el televisor para reducir la exposición de los datos personales y la privacidad. Antes de hacerlo, es importante comprobar que las cuentas bancarias, correos electrónicos y otros servicios relevantes funcionen con normalidad, además de revisar si existen movimientos, inicios de sesión o actividades que el usuario no reconozca.

Si no se detecta ninguna anomalía, el usuario puede eliminar su cuenta dentro de la plataforma, ingresando a la configuración del perfil y siguiendo las instrucciones para confirmar el cierre. Después de completar este proceso, también debe desinstalar la aplicación desde los ajustes del dispositivo. Como medida adicional, resulta conveniente cambiar las contraseñas de las cuentas importantes si existe la posibilidad de que hayan quedado expuestas.