La advertencia de expertos para quienes tienen instalada esta aplicación: recomiendan eliminarla de inmediato

En la actualidad, una de las principales formas de entretenimiento es el contenido en línea, al que millones de personas acceden desde el celular, el computador, una tablet o el televisor. Sin embargo, la posibilidad de ver determinadas películas, series o eventos depende de las suscripciones que tenga cada usuario.

Alerta máxima por estafa que se expande rápidamente por los celulares y puede terminar despojando sus cuentas bancarias

Para evitar pagar varios servicios de streaming, algunas personas optan por aplicaciones como Magis TV o Xuper, que prometen acceso gratuito a una amplia oferta de contenido. No obstante, estas plataformas no están disponibles en las tiendas oficiales de iOS o Android, por lo que deben instalarse desde fuentes de terceros, una práctica que incrementa los riesgos para la seguridad.

Aunque pueden parecer una alternativa atractiva frente a servicios de pago como Netflix o Prime Video, especialistas en ciberseguridad advierten que estas aplicaciones presentan irregularidades que podrían ser aprovechadas por ciberdelincuentes para comprometer la información de los usuarios.

La empresa de ciberseguridad ESET señala que tanto estas aplicaciones como algunos dispositivos set-top box utilizados para acceder a contenido sin suscripciones suelen distribuirse fuera de Google Play y App Store. Al no pasar por los controles de seguridad de estas plataformas, pueden incluir malware, spyware, troyanos y otros programas maliciosos capaces de afectar el dispositivo e, incluso, la red doméstica.

Aplicaciones como Magis TV y Xuper han ganado popularidad en los últimos años. Foto: Getty Images

Por esta razón, si la aplicación está instalada en el celular, la tablet o el televisor, lo más recomendable es eliminarla cuanto antes para reducir cualquier riesgo relacionado con la seguridad y la privacidad.

Antes de desinstalarla, conviene revisar que todas las cuentas bancarias y servicios importantes funcionen con normalidad y verificar que no existan movimientos o accesos sospechosos. Esto permitirá detectar a tiempo cualquier posible compromiso de la información personal.

Una vez comprobado que todo está en orden, el siguiente paso es eliminar la cuenta de Magis TV. Para ello, solo debe ingresar a la configuración del perfil, seleccionar la opción para eliminar la cuenta y confirmar el proceso. Después, desinstale la aplicación desde la configuración del dispositivo.

Estas aplicaciones suelen solicitar permisos que podrían utilizarse con fines distintos a la reproducción de contenido. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Pinterest

Como medida adicional, también es aconsejable revocar los permisos que la aplicación tenía sobre el equipo, como el acceso al almacenamiento, la ubicación o el correo electrónico. Asimismo, se recomienda cambiar la contraseña del correo utilizado para registrarse y de cualquier otra cuenta en la que se haya reutilizado esa misma clave.

Estas acciones ayudan a reducir el riesgo de que información personal quede expuesta. Al distribuirse fuera de las tiendas oficiales, estas ‘apps’ pueden facilitar la instalación de software malicioso capaz de comprometer datos, credenciales y dispositivos.