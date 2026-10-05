La curiosa técnica con una botella de plástico que puede iluminar la casa y reducir el consumo de energía

Con el incremento en el precio de la energía, una de las principales preocupaciones en los hogares es reducir los gastos asociados al consumo eléctrico. En este contexto, una técnica que utiliza un objeto cotidiano podría convertirse en una alternativa para aprovechar la luz natural y disminuir el uso de iluminación artificial durante el día.

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Se trata de la conocida lámpara de Moser, un sistema de bajo costo que permite aprovechar la radiación solar para iluminar espacios interiores durante el día y reducir la necesidad de encender bombillos eléctricos.

La técnica fue desarrollada en Brasil a comienzos de los años 2000 por Alfredo Moser, un mecánico de Uberaba que buscaba una alternativa sencilla para iluminar viviendas en medio de dificultades relacionadas con el suministro eléctrico. Con el tiempo, la idea se extendió a diferentes países y fue incorporada a proyectos de iluminación comunitaria, entre ellos Liter of Light, impulsado por MyShelter Foundation en Filipinas desde 2011.

Esta técnica podría convertirse en una alternativa para aprovechar la luz natural y disminuir el uso de iluminación artificial durante el día. Foto: Getty Images

¿Cómo una botella puede iluminar un lugar de la casa?

De acuerdo con lo reseñado por el sitio web Okdiario, para construirlo se utiliza una botella PET transparente llena de agua, que se instala atravesando una abertura realizada en el techo. Una parte del recipiente queda expuesta al exterior para recibir los rayos del sol, mientras que la otra queda orientada hacia el interior de la vivienda.

Cuando la luz solar atraviesa el plástico y el agua, cambia de dirección y se dispersa, permitiendo que la claridad se distribuya por diferentes zonas de la habitación. De esta manera, la botella actúa como una especie de difusor natural y puede iluminar espacios que tienen pocas ventanas o prácticamente no reciben luz durante el día.

Es importante aclarar que la botella no transforma la luz solar en electricidad. Tampoco almacena energía ni produce luz por sí misma. Lo que hace es aprovechar la iluminación que ya proporciona el sol y llevarla hacia el interior del inmueble.

¿Cómo ayudaría a ahorrar en la factura de luz?

Al utilizar esta alternativa, se puede disminuir durante algunas horas el uso de bombillos y, por tanto, reducir parte del consumo eléctrico asociado a la iluminación. Sin embargo, el ahorro dependerá de factores como la cantidad de luz solar disponible, el tiempo durante el cual se utiliza el sistema y las necesidades particulares de cada vivienda.

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La técnica funciona mejor cuando la botella recibe radiación solar directa o suficiente luz exterior. En días muy nublados, durante fuertes lluvias o cuando existe poca iluminación natural, el rendimiento disminuye. Además, el truco casero deja de proporcionar iluminación cuando llega la noche, por lo que no sustituye la energía eléctrica tradicional.