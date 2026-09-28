Qué pasa cuando deja cargando el celular toda la noche: lo que no sabía de esta práctica común

Para muchas personas, conectar el celular al cargador antes de dormir es un gesto casi automático. El teléfono queda sobre la mesa de noche durante varias horas mientras su dueño descansa con la tranquilidad de despertar con la batería al 100 %. Es una costumbre tan arraigada que ya hace parte de la rutina diaria de millones de usuarios.

Si el brillo del celular se baja o sube solo cuando abre una ‘app’, esto es lo primero que debe revisar en el panel de ajustes

La principal razón es la comodidad. A lo largo del día, el celular se usa de forma constante para enviar mensajes, hacer llamadas, revisar redes sociales, trabajar, estudiar o ver contenido en plataformas de entretenimiento. Con ese ritmo de uso, es normal que la batería llegue al final de la jornada con poca carga, por lo que la noche se convierte en el momento más práctico para recargarla.

Sin embargo, alrededor de esta práctica han surgido numerosos mitos. Durante años se ha creído que dejar el móvil conectado hasta la mañana daña inevitablemente la batería, aunque la realidad es más compleja.

Según Samsung, los teléfonos actuales incorporan baterías de ion de litio que están diseñadas para detener la carga cuando alcanzan el 100 %. Esto significa que el dispositivo deja de recibir energía de forma continua, como ocurría con tecnologías más antiguas.

Mujer acostada conectado el cargador a su celular. Foto: Getty Images

Aun así, eso no implica que cualquier forma de cargar el equipo sea recomendable. El calor sigue siendo uno de los principales factores que aceleran el desgaste de la batería. Si el dispositivo permanece debajo de una almohada, sobre la cama o en un lugar con poca ventilación mientras se carga, la temperatura puede aumentar y afectar sus componentes con el paso del tiempo.

Teléfono móvil encima de la cama. Foto: Getty Images

Aunque desconectarlo apenas llega al 100 % puede aportar un pequeño beneficio, el impacto suele ser limitado. Para conservar la batería durante más tiempo resulta más efectivo activar las funciones de protección que ofrecen muchos fabricantes, reducir el tiempo que permanece encendida la pantalla y limitar las aplicaciones que siguen funcionando en segundo plano.

En la práctica, esta sigue siendo una costumbre difícil de abandonar porque encaja con el ritmo de vida de la mayoría de las personas. La recomendación es hacerlo de forma segura, utilizando cargadores adecuados y aprovechando las herramientas que incluyen los dispositivos modernos para proteger la batería sin renunciar a la comodidad.