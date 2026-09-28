Científicos encuentran nueva pista que podría facilitar la búsqueda de vida extraterrestre: Saturno sería clave

La posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra ha acompañado a la humanidad durante siglos. Mucho antes de que existieran telescopios espaciales o misiones a Marte, filósofos y astrónomos ya se preguntaban si nuestro planeta era el único rincón del universo capaz de albergar seres vivos.

Geólogo detectó un círculo desde el espacio y el hallazgo terminó revelando un hecho inesperado gracias a Google Earth

Con el paso del tiempo, esa inquietud dejó de pertenecer únicamente a la ciencia ficción y se convirtió en un campo de investigación científica. Hoy, agencias como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y otros centros especializados dedican recursos a estudiar planetas, lunas y señales provenientes del espacio con la esperanza de encontrar alguna evidencia de vida.

El interés no es casual. Solo en la Vía Láctea existen cientos de miles de millones de estrellas, muchas de ellas con sistemas planetarios propios. Esa inmensidad ha llevado a los científicos a plantear que vale la pena investigar si, en algún lugar del cosmos, pudieron surgir condiciones similares a las que hicieron posible la vida en la Tierra.

En ese contexto, de acuerdo con información recogida por Europa Press, un equipo liderado por Frank Postberg, científico planetario de la Universidad Libre de Berlín, publicó dos estudios que fortalecen las posibilidades de encontrar indicios biológicos en Encélado, una de las lunas de Saturno. Las investigaciones sugieren que analizar el océano que permanece bajo su superficie helada sería más sencillo de lo que se pensaba y que algunas señales de vida podrían conservarse mejor durante su expulsión al espacio.

Imagen en primer plano de la Luna. Foto: Getty Images

Encélado es considerado uno de los candidatos más prometedores en esta búsqueda porque albergaría un océano de agua líquida bajo una gruesa capa de hielo y expulsa enormes penachos de vapor y partículas heladas desde su polo sur.

Esa característica permitió que la sonda Cassini, de la NASA, atravesara varias veces esas columnas para analizar directamente muestras procedentes de su interior, algo sin precedentes entre los cuerpos de agua extraterrestres conocidos. Los estudios revelaron la presencia de sales, compuestos orgánicos y evidencias de actividad hidrotermal en el fondo del océano, condiciones que los científicos consideran favorables para el desarrollo de vida.

Los nuevos hallazgos explican con mayor detalle cómo se forman esas partículas. Todo comienza cuando burbujas de gas estallan en la superficie del océano y expulsan pequeñas gotas a través de las grietas del hielo. A diferencia de lo que se creía, estas no se congelan de inmediato, sino de forma gradual.

Ilustración de columnas de vapor que brotan de la superficie de Encélado. Foto: Future Publishing via Getty Imag

Ese proceso permite que las sales y los compuestos orgánicos se redistribuyan y se concentren en distintas zonas de cada gota. Además, durante el ascenso chocan contra las paredes heladas de las grietas y se fragmentan en diminutas partículas con materiales altamente concentrados, lo que facilitaría estudiar la composición del océano e identificar posibles biofirmas.

Según Postberg, las futuras misiones deberían analizar partículas individuales de estos penachos, ya que una sola podría contener material biológico en una concentración suficiente para ser detectada con la tecnología actual.

El hallazgo resulta especialmente relevante para proyectos como la misión L4 de la ESA, concebida para buscar indicios de vida en esta enigmática luna de Saturno.