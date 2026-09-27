Google cumple 28 años y lo celebra con un Doodle nostálgico: el significado matemático de su nombre que pocos conocen

Uno de los gigantes tecnológicos más influyentes de la historia cumple 28 años este domingo 27 de septiembre y lo celebra con un llamativo Doodle interactivo que rinde homenaje a sus orígenes.

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Al ingresar al buscador, los usuarios encuentran el clásico logotipo de Google con sus característicos colores azul, rojo, amarillo y verde, pero presentado con una estética inspirada en las primeras interfaces digitales de finales de los años 90.

La propuesta conmemorativa hace un recorrido visual por la trayectoria de la compañía mediante elementos retro, tipografías y guiños gráficos que evocan la época en la que internet comenzaba a popularizarse como una herramienta de uso masivo.

“El primer Doodle se lanzó como una especie de mensaje de ‘fuera de la oficina’ cuando los fundadores de la empresa, Larry y Sergey, se fueron de vacaciones”, explica Google en su blog oficial.

Así lucía el buscador de Google hace unos años. Foto: Getty Images

El significado matemático de Google que pocos conocen

Aunque hoy es uno de los nombres más reconocidos del mundo, su origen tiene una curiosa historia ligada a las matemáticas.

De acuerdo con el Diario AS, Google proviene del término Googol, que representa el número 1 seguido de 100 ceros. Ese concepto reflejaba la ambiciosa misión de sus fundadores: organizar una cantidad inmensa de información disponible en internet.

La historia comenzó en 1996, cuando Larry Page y Sergey Brin, entonces estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford, desarrollaban un algoritmo de búsqueda utilizando un servidor construido con piezas de LEGO para reducir costos.

Inicialmente pretendían registrar el dominio Googol, pero un error tipográfico terminó dando origen al nombre Google, una denominación que finalmente decidieron conservar. Según esa misma historia, el característico fondo blanco del buscador también nació por una razón práctica: crear una interfaz sencilla y rápida de cargar.

Doodle interactivo de Pac-Man. Foto: Google

Así han evolucionado los Doodles con el paso de los años

Desde 1998, Google ha creado más de 5.000 Doodles, convirtiendo estas modificaciones de su logotipo en una de las señas de identidad más reconocibles del buscador.

El primero apareció ese mismo año, cuando Larry y Sergey alteraron el logotipo para avisar, de forma creativa, que asistirían al festival Burning Man. Lo que comenzó como una intervención improvisada terminó convirtiéndose en una tradición con alcance mundial.

Poco después llegó la primera serie de Doodles, protagonizada por extraterrestres que encontraban el logotipo de Google y se lo llevaban a Marte, un ejemplo del tono creativo que caracterizaría estas ilustraciones.

En el año 2000, la compañía dio otro paso importante al lanzar su primer Doodle internacional para conmemorar el Día de la Bastilla en Francia. Desde entonces, estas creaciones comenzaron a adaptarse a las particularidades de cada país.

Doodle de Google sobre extraterrestres en el año 2000. Foto: George

Con el paso del tiempo, también evolucionó su formato. Las primeras imágenes estáticas dieron paso a animaciones, presentaciones de diapositivas, videos e incluso juegos interactivos que permiten a los usuarios participar directamente desde la página principal del buscador.

Detrás de cada Doodle existe un proceso creativo que comienza con miles de propuestas enviadas cada año tanto por empleados de Google como por personas de distintos países, según explica la propia compañía.