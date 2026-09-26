¿Qué pasó con Nequi? La razón por la que muchos usuarios no podían entrar a la aplicación con Face ID

El pasado 25 de septiembre, varios usuarios reportaron problemas para ingresar a Nequi, una de las plataformas financieras digitales más utilizadas en Colombia, que funciona a través del celular y está vinculada al número telefónico de cada persona.

Si el brillo del celular se baja o sube solo cuando abre una ‘app’, esto es lo primero que debe revisar en el panel de ajustes

Durante la tarde del viernes, las redes sociales, especialmente X, se llenaron de publicaciones de usuarios que manifestaban su inconformidad porque no podían acceder a la aplicación. En varios casos, al intentar iniciar sesión mediante el reconocimiento facial aparecía el siguiente mensaje:

“Presentamos un problema para autenticarte en la app. Ya estamos trabajando para resolverlo. Tu plata y tu información están seguras”.

La situación generó preocupación entre quienes necesitaban realizar pagos, hacer transferencias o acceder a su dinero. Ante la ola de reportes, Nequi se pronunció a través de su cuenta oficial para explicar qué estaba ocurriendo.

Imagen que hace alusión a persona preocupada mirando aplicación de Nequi en el celular. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

“¡Hola! Tenemos identificado un inconveniente con el reconocimiento facial en algunos celus, y ya estamos trabajando para solucionarlo. Tu plata y tu información están seguras. Escríbenos por DM para tomar tus datos y avisarte cuando esté funcionando nuevamente”, informó la compañía.

Según explicó la plataforma, la falla no afectaba a todos los dispositivos, sino únicamente a un grupo de usuarios que utilizaban el acceso mediante reconocimiento facial. Mientras tanto, quienes no presentaban ese inconveniente podían seguir enviando dinero, retirando fondos y consultando su saldo con normalidad.

¿Cómo saber si Nequi se cayó?

Cuando la aplicación presenta demoras para ingresar, hacer transferencias o pagar por PSE, muchas personas acuden a las redes sociales para confirmar si se trata de una caída general. Sin embargo, Nequi cuenta con una herramienta oficial que permite verificar el estado de sus servicios en tiempo real.

Se trata de la página Estado de nuestros servicios, disponible en el sitio web de la plataforma, donde los usuarios pueden consultar si la ‘app’ funciona con normalidad o si alguno de sus servicios presenta inconvenientes.

De acuerdo con la compañía, esta información se actualiza aproximadamente cada 20 minutos para ofrecer un panorama reciente sobre el funcionamiento de la plataforma.

Página 'Estado de nuestros servicios' de Nequi. Foto: Nequi

¿Qué información muestra la página?

Además de indicar si la aplicación está disponible, el sitio detalla el estado de funciones específicas como el ingreso a la app, los envíos de dinero, los retiros, las recargas, los pagos por PSE y la tarjeta Nequi.

Cada servicio aparece identificado con uno de estos estados:

Operacional: Funciona con normalidad.

Funciona con normalidad. Intermitencia: Puede presentar fallas ocasionales, por lo que podría ser necesario volver a intentarlo.

Puede presentar fallas ocasionales, por lo que podría ser necesario volver a intentarlo. No disponible: el servicio se encuentra temporalmente fuera de operación.

Esta herramienta se convierte en una alternativa útil para confirmar si un inconveniente es generalizado o si corresponde a un problema puntual en el dispositivo o la conexión del usuario, sin depender únicamente de los reportes que circulan en redes sociales.