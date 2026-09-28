Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Deportivo Cali sube a la parte alta

Deportivo Cali volvió a ganar como local ante Águilas Doradas (2-0) y ahora está segundo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. El cuadro azucarero llegó a 21 puntos, a solo tres del América de Cali.

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La victoria del Cali tuvo impacto directo en el grupo de los ocho. Atlético Bucaramanga cayó a la tercera posición, mientras que Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe todavía siguen aferrados a la zona de clasificación.

La Liga BetPlay continuará este martes con partidos aplazados que comenzarán a disputarse: Deportivo Pereira recibirá a Santa Fe, Medellín será local ante Millonarios y Atlético Nacional se verá las caras frente al Junior de Barranquilla.

Tabla de Posiciones # EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 América de Cali 24 11 7 3 1 22 6 +16 2 Deportivo Cali 21 11 6 3 2 17 8 +9 3 Atlético Bucaramanga 20 10 5 5 0 17 9 +8 4 Millonarios F.C. 20 12 5 5 2 16 9 +7 5 Atlético Nacional 19 9 6 1 2 18 9 +9 6 Independiente Medellín 19 10 6 1 3 17 13 +4 7 Deportes Tolima 18 11 5 3 3 15 13 +2 8 Independiente Santa Fe 16 10 4 4 2 16 11 +5 9 Llaneros F.C. 14 11 4 2 5 14 14 +0 10 Once Caldas DAF 12 11 3 3 5 14 15 -1 11 Internacional de Bogotá 12 12 2 6 4 13 17 -4 12 Cúcuta Deportivo 12 11 3 3 5 11 19 -8 13 Águilas Doradas 11 10 2 5 3 12 15 -3 14 Boyacá Chicó F.C. 11 10 3 2 5 10 18 -8 15 Alianza Valledupar F.C. 11 11 3 2 6 11 21 -10 16 Junior F.C. 9 9 2 3 4 14 14 +0 17 Fortaleza 9 11 1 6 4 13 18 -5 18 Deportivo Pereira 8 9 1 5 3 6 11 -5 19 Deportivo Pasto 8 11 2 2 7 9 18 -9 20 Jaguares F.C. 7 10 1 4 5 11 18 -7

Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas

Deportivo Cali tuvo una semana perfecta para escalar posiciones en el torneo local. El martes pasado se llevó tres puntos de su visita a Santa Fe en Bogotá y este domingo repitió la dosis ante Águilas Doradas con doblete del venezolano Eduard Bello.

Los azucareros acumulan cuatro victorias consecutivas en la Liga BetPlay y no pierden desde el 26 de agosto, cuando cayeron ante Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.

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Rafael Dudamel ha logrado darle fiabilidad a su equipo y llega en curva ascendente rumbo a una eventual clasificación a los cuadrangulares. “Éramos conscientes de que teníamos muchas cosas para hacer mejor, que estábamos trabajando para seguir evolucionando. Hacer hincapié en la paciencia, pero también en la convicción de los jugadores, porque sabíamos que no nos estaba alcanzando con lo que estábamos haciendo. Los resultados nos van llenando de confianza y el grupo está alcanzando un nivel de lucidez, ya no solo individual, sino colectivo”, expresó el DT.

Eduard Bello ha sido fundamental en esta seguidilla de triunfos. El extremo marcó doblete contra Cúcuta, luego anotó en El Campín y este sábado volvió a marcar para convertirse en la principal carta de gol del Deportivo Cali.

Dudamel espera seguir por esta senda el próximo viernes ante Alianza FC. “Me sorprende que un club tan grande como el Deportivo Cali lleve tantos años sin una seguidilla de victorias consecutivas. Esperamos que en el próximo partido podamos alcanzar el quinto triunfo en línea”, dijo.

Después de su triunfo ante Águilas, el conjunto verdiblanco está a solo tres triunfos de asegurar su presencia en las finales del fútbol colombiano. Además, ha logrado sacar ventaja en la zona de descenso y empieza a respirar con tranquilidad, mientras apunta a los títulos como uno de sus principales objetivos bajo la nueva dirigencia.