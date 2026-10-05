¿Cuál es el mejor momento del día para recargar el celular? El dato clave que no conocía para cuidar la batería

Quedarse sin batería puede convertirse en un verdadero problema para quienes dependen del celular para comunicarse, trabajar, estudiar o realizar diferentes actividades durante el día. Aunque estos dispositivos permiten hacer múltiples tareas con apenas unos toques en la pantalla, su autonomía sigue siendo uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios.

Más de dos días con una sola carga: la batería que reduciría la necesidad de usar el cargador del celular

Cuando un teléfono comienza a descargarse más rápido de lo habitual, incluso sin utilizarlo de manera constante, esto no significa necesariamente que esté averiado. Existen diferentes funciones, aplicaciones y hábitos de uso que pueden aumentar el consumo de energía y hacer que la carga dure menos.

Una de las principales causas está relacionada con las aplicaciones que funcionan en segundo plano. Algunas continúan actualizando contenido, utilizando la ubicación o enviando y recibiendo información aunque la pantalla permanezca apagada. Las redes sociales, los servicios de mapas, las plataformas de video y algunas aplicaciones de mensajería pueden tener un impacto importante en la autonomía del equipo.

El brillo de la pantalla también influye. Mantenerlo elevado durante largos periodos hace que el dispositivo necesite más energía, especialmente en celulares con pantallas grandes o con altas tasas de actualización.

La forma en que se conecta el cargador puede influir en el desempeño de la batería del celular. Foto: Getty Images

Por esta razón, adoptar buenos hábitos de uso puede ayudar a conservar la batería durante más tiempo. En este punto surge una duda frecuente: ¿cuándo es mejor conectar el celular al cargador? No existe una hora específica para hacerlo, ya que depende del uso que cada persona haga del dispositivo. Sin embargo, sí hay algunas recomendaciones para evitar un desgaste innecesario.

De acuerdo con una guía recopilada por Xataka, una práctica aconsejable es mantener la batería, en la medida de lo posible, entre el 20 % y el 80 %. Dejar que se agote por completo de manera habitual puede contribuir a acelerar su deterioro.

La duración de la batería es una de las mayores preocupaciones de quienes usan el celular a diario. Foto: Getty Images

Esto no significa que llegar ocasionalmente al 0 % vaya a dañar el celular de inmediato. De hecho, descargarlo por completo puede ser útil en determinadas situaciones para calibrar la batería, especialmente cuando el porcentaje mostrado por el equipo no coincide con su carga real. Para hacerlo, se puede dejar que el teléfono llegue al 0 %, permanezca apagado durante unas horas y después cargarlo hasta el 100 %.

Este procedimiento, sin embargo, no debe realizarse con frecuencia, ya que también implica completar un ciclo de carga. Lo recomendable es recurrir a él solo de manera ocasional o cuando existan problemas con la medición del porcentaje de batería.