La expectativa por el lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha despertado el interés no solo de los jugadores, sino también de los ciberdelincuentes.

Según expertos de Kaspersky, entre junio y noviembre de 2026 se detectaron 27.416 posibles amenazas relacionadas con este título en todo el mundo. Los delincuentes estarían aprovechando la expectativa que rodea al videojuego para distribuir programas maliciosos (malware) y robar dinero e información personal de los usuarios.

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Los grandes acontecimientos, como un campeonato deportivo, el estreno en cines de una superproducción o la llegada de un nuevo smartphone insignia, atraen a los cibercriminales, que los utilizan como cebo para engañar a sus víctimas.

GTA 6 es uno de los ejemplos más recientes de este tipo de engaños, impulsados por la gran expectativa que ha generado su lanzamiento, 13 años después de la entrega anterior. El videojuego está disponible desde este jueves 19 de noviembre para las consolas PlayStation y Xbox.

Tras el inicio de la precarga, el pasado 10 de noviembre, su activación oficial se ha llevado a cabo de manera escalonada en distintas partes del mundo, de acuerdo con la región y la zona horaria.

Ciberdelincuentes estafado a jugadores de GTA 6. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

La confusión que ha podido generar esta forma de lanzamiento y las distintas plataformas para las que está disonible se ha aprovechado para distribuir archivos maliciosos que se hacen pasar por instaladores oficiales, herramientas de activación, generadores de claves o programas que prometen mejorar el rendimiento del juego, como denuncian los expertos de la compañía de seguridad.

Según los datos que han compartido en un comunicado, entre junio y noviembre de 2026 han detectado a nivel global 27.416 potenciales amenazas relacionadas con GTA VI. Principalmente, se dirigen a usuarios de PC, a quienes ofrecen versiones falsas del juego que pueden introducir diferentes amenazas en sus dispositivos, desde troyanos hasta programas publicitarios invasivos.

Grand Theft Auto VI es un videojuego de acción y aventura desarrollado y publicado por Rockstar Games. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con anterioridad, la compañía ya había alertado de varias estafas que aprovechaban la expectación por GTA VI mediante supuestas filtraciones, ofertas de acceso anticipado y falsas preventas.

Entre los casos detectados destacan varias páginas web fraudulentas que operaban bajo el nombre de CyberLeek y anunciaban supuestas versiones filtradas del videojuego. Los estafadores ofrecían acceso completo al juego por 1.000 dólares o la posibilidad de probar una versión de demostración durante 24 horas por 100 dólares.

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También se han identificado campañas que solicitaban aportaciones económicas a los usuarios con la promesa de publicar el videojuego para todo el mundo una vez alcanzada una determinada cantidad de dinero.

A estas prácticas se suman las páginas falsas de reserva y descarga de GTA VI. Algunas obligan a los usuarios a completar supuestas comprobaciones para demostrar que son personas reales, que en realidad implican descargar programas sospechosos. Otras solicitan pagos fraudulentos o intentan recopilar información personal de las víctimas.

Las descargas anticipadas legítimas solo se distribuyen a través de las plataformas oficiales de las consolas, aseguran los expertos.

*Con información de Europa Press.