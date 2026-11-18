Faltan pocas horas para el lanzamiento oficial de GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años y que mantiene a millones de fanáticos a la expectativa.

La nueva entrega de Rockstar Games no solo presentará una historia diferente, sino que también incorporará cambios en el mundo abierto, los personajes, las actividades disponibles y las posibilidades de interacción con el entorno.

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Uno de sus principales atractivos será el regreso a Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami que estará ubicada en Leonida, un territorio mucho más extenso basado en el estado de Florida.

Este escenario ofrecerá diferentes ambientes, desde zonas urbanas y carreteras hasta playas y espacios rurales, que los jugadores podrán explorar durante sus recorridos.

Usuarios de PS5 deberán actualizar sus consolas antes de jugar GTA VI

A poco de su estreno, previsto para este jueves 19 de noviembre, a las 00:00 horas, el lanzamiento también está acompañado de medidas de seguridad para evitar la piratería y las filtraciones de copias del videojuego antes de su llegada al mercado.

Rockstar Games y PlayStation buscan reforzar la protección del título frente a posibles intentos de distribución ilegal y modificaciones no autorizadas.

En ese contexto, PlayStation lanzó una actualización del software del sistema para PS5, necesaria para acceder a PlayStation Network (PSN) y comprobar que las copias del juego sean legítimas.

Imagen de referencia de persona actualizando PS5. Foto: Getty Images

Por esta razón, los usuarios deberán mantener sus consolas actualizadas para evitar inconvenientes al momento de conectarse a los servicios en línea. La medida también busca limitar el acceso de dispositivos modificados o pirateados a la red de PlayStation.

Para instalar la actualización, los jugadores deben ingresar al menú de ‘Configuración’, seleccionar ‘Sistema’ y dirigirse a ‘Software del sistema’. Allí encontrarán la opción ‘Actualización’ y configuración del software del sistema. Si existe una versión más reciente, podrán descargarla e instalarla directamente desde ese apartado. En este caso corresponde a

Todo lo que debe saber de GTA VI

La historia de GTA VI tendrá como protagonistas a Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja de delincuentes que termina involucrada en una peligrosa conspiración criminal en Leonida. Después de que un robo que parecía sencillo sale mal, ambos tendrán que apoyarse para sobrevivir mientras se adentran en el mundo del crimen.

Imagen de referencia del lanzamiento de GTA VI. Foto: Getty Images

El título contará con un mundo abierto de mayores dimensiones y posibilidades de exploración frente a su antecesor, GTA V. También incorporará mejoras en las condiciones climáticas y en la ambientación, con escenarios diseñados para ofrecer una experiencia más dinámica.

Rockstar Games ha señalado, además, que esta entrega estará enfocada en una experiencia para un solo jugador. La compañía también ha indicado que no utilizó inteligencia artificial generativa durante su desarrollo, una decisión que ha despertado interés en medio del creciente uso de estas herramientas en la industria de los videojuegos.