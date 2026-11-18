La NASA ha confirmado que la sonda Voyager 1 ha recorrido unos 26 000 millones de kilómetros desde la Tierra. En términos lumínicos, el 18 de noviembre de 2026 está exactamente a un día luz de distancia de nuestro planeta, la mayor distancia alcanzada por cualquier artefacto fabricado por seres inteligentes. O, al menos, por los únicos seres inteligentes que conocemos, los humanos.

La Voyager 1 cruzó la heliopausa el 25 de agosto de 2012 –lo que significa que ya abandonó la heliosfera, la protección del Sol– y, casi cincuenta años después de su lanzamiento, esta pequeña nave continúa explorando el espacio interestelar. Sin embargo, todavía no ha salido del sistema solar desde el punto de vista gravitacional, ya que le queda por atravesar la distante Nube de Oort, algo que no ocurrirá hasta dentro de unos 30.000 años.

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Pero… ¿que hay allí? ¿Qué hay en el punto exacto, a un día luz de la Tierra, donde ahora se encuentra la Voyager 1? ¿Tiene en el vecindario alguna posibilidad de que algo o alguien encuentre los discos de oro que lleva en su interior?

Dos sondas para explorar los gigantes del sistema solar

Esta aventura comenzó en 1977, cuando la NASA lanzó dos sondas prácticamente idénticas: la Voyager 2, el 20 de agosto, y la Voyager 1, el 5 de septiembre. Aunque la segunda despegó más tarde, siguió una trayectoria más rápida y adelantó a la primera.

El objetivo inicial era el de estudiar Júpiter y Saturno, los dos mayores planetas del sistema solar. Para el lanzamiento, se aprovechó una disposición planetaria muy poco frecuente, que se produce aproximadamente cada 175 años y permitía usar la gravedad de Júpiter como una especie de tirachinas que las impulsó hacia Saturno. Después, Saturno sirvió de nuevo para coger impulso y continuar hacia los planetas más lejanos.

Esta técnica, denominada asistencia gravitatoria, permite aumentar la velocidad de una nave y modificar su trayectoria sin necesidad de consumir combustible. Así, la Voyager 2 pudo visitar también Urano y Neptuno, mientras que la Voyager 1, tras explorar Saturno y su luna Titán, tomó una trayectoria que la alejó del plano de los planetas y la condujo hacia el espacio interestelar.

Los resultados superaron todas las expectativas. Las Voyager descubrieron volcanes activos en Ío, una luna de Júpiter; aportaron evidencias de un posible océano bajo la superficie helada de Europa, otro satélite de ese planeta, y mostraron detalles extraordinarios de los anillos de Saturno.

Carl Sagan y un mensaje para las estrellas

Además de instrumentos científicos y cámaras, las Voyager transportan un símbolo. Se trata de un disco de cobre recubierto de oro que contiene una selección de sonidos e imágenes de nuestro planeta. La iniciativa estuvo dirigida por el astrónomo y divulgador Carl Sagan, que coordinó un equipo encargado de decidir cómo presentar la Tierra a una hipotética civilización extraterrestre.

El disco contiene 115 imágenes, saludos en 55 idiomas, sonidos de la naturaleza y una selección musical extraordinariamente diversa: desde Bach y Beethoven hasta el rock de Chuck Berry. También incorpora instrucciones para reproducir su contenido y un mapa basado en púlsares que permitiría identificar la posición de nuestro sistema solar.

Es improbable que alguien encuentre alguna vez estos discos, pero constituyen una fascinante cápsula del tiempo: un pequeño testimonio de lo que somos, enviado al universo.

Millones de años de viaje a través del vacío interestelar

A un día luz de la Tierra, por donde ahora viaja la Voyager 1, la densidad de materia es tan baja que, comparada con el aire que respiramos, podríamos decir que está en el vacío. Delante de ella hay miles de millones de kilómetros de espacio interestelar. La sonda tardará 300 años en alcanzar el próximo lugar donde hay algo en lugar de nada, la nube de Oort, y unos 30 000 le ocuparán atravesarla, si todo va bien…

El siguiente hito lo alcanzará dentro de unos 40 000 años. ¿Se acordará alguien de ella en ese inimaginable futuro? Pasará entonces a casi dos años luz de Gliese 445, una pequeña estrella enana roja situada actualmente en la constelación de la Jirafa (Camelopardalis).

Después, habrá que esperar unos 300 000 años más para que la sonda pase a menos de un año luz de otra estrella, la TYC 3135-52-1.

Ambas son enanas rojas (estrellas de tipo M), la modalidad estelar más común de la galaxia y donde los astrónomos suelen encontrar múltiples planetas rocosos orbitando. Pero incluso entonces, la Voyager 1 seguirá estando extraordinariamente lejos de cualquier planeta. De hecho, podrían transcurrir miles de millones de años antes de que se adentre en otro sistema planetario, si es que alguna vez llega a hacerlo.

¿Cómo podemos comunicarnos con una nave tan lejana?

Pero, sin duda, uno de los aspectos más sorprendentes de esta misión es que todavía podemos comunicarnos con una tecnología construida hace casi cincuenta años y que se encuentra tan lejos.

La Voyager 1 transmite mediante una antena parabólica de apenas 3,7 metros de diámetro, con una potencia de radio de unos 23 vatios, comparable a la de una pequeña bombilla. Cuando su señal alcanza la Tierra, después de recorrer miles de millones de kilómetros, es extraordinariamente débil.

Para detectarla, la NASA utiliza la Red del Espacio Profundo, formada por grandes antenas situadas en California, Australia y Madrid. La comunicación es tan lenta que los datos científicos se reciben a velocidades de apenas unos centenares de bits por segundo, millones de veces inferiores a las habituales en nuestras conexiones domésticas.

Y existe otra dificultad: hoy en día cualquier instrucción enviada desde la Tierra tardará un día en llegar. Si algo falla, los ingenieros no podrán conocer la respuesta hasta al menos 48 horas después.

Dónde está ahora mismo: un día para llegar, otro para volver

Imaginemos que queremos enviar un mensaje a una nave espacial y tenemos que esperar dos días para recibir su respuesta. No porque sus sistemas de comunicación sean lentos, sino porque las ondas de radio, que viajan a la velocidad de la luz, necesitan un día entero para alcanzarla y otro para regresar.

Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir el 18 de noviembre de 2026, cuando la Voyager 1 se encuentra a una distancia de un día luz de la Tierra, a 25 902 millones de kilómetros. La Voyager 1 está tan lejos que incluso la luz, capaz de recorrer casi 300 000 kilómetros cada segundo, necesita 24 horas para llegar hasta ella.

Una fotografía que cambió nuestra perspectiva

En febrero de 1990, cuando ya se encontraba a unos 6 000 millones de kilómetros de nuestro planeta, la Voyager 1 giró sus cámaras hacia la Tierra por última vez.

A propuesta de Carl Sagan, la sonda fotografió la Tierra desde aquella distancia. En la imagen, apenas ocupa una fracción de píxel: un diminuto punto azul perdido en la inmensidad del espacio.

La fotografía, conocida como Un punto azul pálido, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la exploración espacial.

A día de hoy, la Voyager 1 ha abandonado la burbuja de partículas creada por el viento solar y ha entrado en el espacio interestelar. Sigue comunicándose con la Tierra, aunque sus generadores nucleares producen cada vez menos energía y sus instrumentos científicos se van desconectando progresivamente.

Algún día, la sonda enmudecerá y perderemos para siempre el contacto con ella. Sin embargo, continuará su viaje por la inmensidad del espacio, llevando consigo el testimonio de una especie que, en algún momento de la historia del universo, habitó un pequeño planeta rocoso en un remoto rincón del universo.

Artículo publicado originalmente en The Conversation