Durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre, algunos usuarios reportaron fallas en PlayStation Network (PSN), en medio del lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

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De acuerdo con los registros de Downdetector, plataforma que monitorea en tiempo real las interrupciones de servicios digitales, alrededor de las 2:00 p. m. se registró un aumento en los reportes relacionados con problemas para acceder a la red de Sony.

Entre las principales dificultades señaladas por los usuarios se encuentran los inconvenientes para iniciar sesión, conectarse a los servidores y realizar descargas o actualizaciones.

No obstante, hasta el momento, la compañía no se ha pronunciado oficialmente sobre estos reportes ni ha confirmado una posible caída generalizada de sus servicios. De hecho, en su página de estado, la compañía indica que sus plataformas funcionan con normalidad y no muestra interrupciones registradas.

Registro de falla en PlayStation Network, según Downdetector. Foto: Downdetector

Por ahora, será necesario esperar una actualización oficial para determinar si se trata de una falla temporal, un inconveniente que afecta a determinados usuarios o una interrupción de mayor alcance.

¿PlayStation se cayó o es un problema de su conexión?

Cuando una consola PlayStation deja de conectarse, los juegos no cargan, aparece un mensaje de error al intentar iniciar sesión o resulta imposible acceder al modo multijugador, es habitual preguntarse si los servidores están fallando o si el inconveniente se encuentra en la conexión a internet o en el propio dispositivo.

Sin embargo, este tipo de situaciones no siempre significa que PlayStation Network esté fuera de servicio. En algunos casos, las dificultades pueden estar relacionadas con el proveedor de internet, una interrupción momentánea, problemas con una función específica de la plataforma o fallas que afectan únicamente a determinadas regiones.

Imagen de referencia de PlayStation. Foto: Getty Images

Por eso, antes de reiniciar la consola, modificar la configuración de red o asumir que se trata de una caída generalizada, conviene comprobar el estado de los servicios y descartar otras posibles causas.

Una de las alternativas más sencillas es ingresar a la página oficial de estado de PlayStation. Allí, Sony informa sobre el funcionamiento de los principales servicios de su plataforma, entre ellos la gestión de cuentas, los juegos y las funciones sociales, lo que permite identificar si existe alguna interrupción reconocida por la empresa.