A pocas horas de que se estrene Grand Theft Auto 6 (GTA 6) en Colombia, siguen saliendo a la luz nuevos detalles de la megaproducción desarrollada por Rockstar Games. Entre la nueva información conocida se encuentra la confirmación de la persona que interpretó a Lucia Caminos, protagonista del videojuego.

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El papel en cuestión lo desempeñó la actriz Manni L. Pérez, quien se ha desempeñado en papeles menores de grandes producciones como Jessica Jones, Chicago P.D. y Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, entre otras.

La confirmación de su rol dentro del videojuego ya venía siendo rumoreada desde meses atrás por diferentes usuarios de redes sociales. Sin embargo, la empresa encargada de GTA y Pérez no habían confirmado nada al respecto.

Además, ambas partes implicadas mantuvieron silencio sobre el proyecto, por lo que no se tenía certeza sobre el asunto.

Por su parte, la afirmación de que la actriz participó en este proyecto se dio gracias a los The Game Awards, premiación anual que busca reconocer los mejores videojuegos publicados a lo largo de cada año.

La actriz cuenta con una larga trayectoria en diferentes producciones. Foto: The Game Awards

Asimismo, esta gala dio a conocer una nominación a la artista en la categoría de mejor performance o mejor interpretación por su papel como Lucia Caminos, una mujer latinoamericana dentro del mundo de GTA 6 que será uno de los personajes protagónicos durante esta aventura.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Pérez participa en un videojuego. La actriz ya había sido parte de la anterior entrega de la saga Grand Theft Auto, donde encarnó a una trabajadora de un casino en el modo online de dicho juego.

Por el momento, la intérprete no se ha pronunciado oficialmente sobre la nominación y el proyecto. Sin embargo, esta situación podría cambiar en las próximas horas.

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GTA 6 se estrenará este 19 de noviembre en Colombia. Aun así, varios países ya pueden disfrutar de este producto debido a las diferencias horarias entre territorios. Según estimaciones, este videojuego impactará en gran medida la industria y generará ganancias millonarias para sus desarrolladores.

De esta forma, se consolida el estreno de uno de los videojuegos más esperados de la actualidad y de uno de los productos que más expectativa ha causado en el mercado global, solo el tiempo dirá el verdadero impacto que tendrá este juego.