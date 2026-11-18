El lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados ha encendido las alertas de Sony ante el posible riesgo de piratería de Grand Theft Auto (GTA) VI. Frente a esta situación, la compañía japonesa ha desplegado varias actualizaciones de seguridad con el propósito de fortalecer su consola de PlayStation 5 y evitar que los usuarios puedan acceder al esperado videojuego de Rockstar Games de manera ilegal.

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Como parte de estos esfuerzos, la empresa sorprendió a los usuarios con la publicación de la actualización 26.07-14.23.00 para PS5, una medida que se suma a los cambios recientes con los que busca cerrar posibles vulnerabilidades y dificultar la piratería.

Las notas oficiales de esta actualización señalan que el cambio principal está relacionado con ajustes de seguridad en el software de la PS5. El parche no incorpora nuevas funciones ni modificaciones importantes para los usuarios, por lo que su publicación estaría centrada en mejorar las defensas de la consola frente a posibles vulnerabilidades.

La actualización ya empezó a estar disponible. Foto: Getty Images

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, está al tanto de las posibles consecuencias que podría tener para el lanzamiento de GTA 6, previsto para el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, el directivo no parece estar especialmente preocupado por la piratería, pues asegura que la compañía cuenta con estrategias para enfrentar este problema.

En medio de esta situación, uno de los desarrolladores que participó en el proceso de liberación de la consola de Sony recomendó a los jugadores adquirir una copia original del videojuego y disfrutarlo desde su estreno. Según explicó, las posibilidades de que aparezca una versión pirata de GTA 6 que funcione correctamente en PS5 serían reducidas.

Expectativa por el lanzamiento de GTA 6. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, existe la posibilidad de que esta actualización se convierta en un requisito para ejecutar GTA 6 desde su lanzamiento. Aunque inicialmente se especulaba que sería necesaria una versión anterior del sistema, ahora se considera que el parche 26.07-14.23.00 podría ser indispensable.

Por ello, recomiendan mantener la consola actualizada para evitar inconvenientes cuando llegue el videojuego, aunque Sony todavía no ha confirmado si publicará otro parche antes de su estreno.