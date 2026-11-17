La elección de los nominados a The Game Awards 2026 abrió un debate entre los seguidores de los videojuegos. La presencia de Grand Theft Auto VI (GTA 6) en la categoría más importante de la ceremonia llamó la atención porque el título de Rockstar Games todavía no está disponible para el público.

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Su lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre, pero su nombre ya figura entre los aspirantes a uno de los reconocimientos más importantes de la industria.

GTA 6 competirá por el Juego del Año y desató críticas entre los jugadores

El videojuego se medirá por el galardón a Juego del Año con 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem y The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La selección provocó cuestionamientos en redes sociales, donde jugadores señalaron como injusto que una producción que aún no ha llegado a las tiendas pueda competir frente a otros títulos que ya estaban disponibles.

La nominación de GTA 6 desató críticas entre jugadores que cuestionaron su inclusión antes del estreno. Foto: The Game Awards

Parte del malestar también está relacionado con las ausencias en la categoría. Uno de los casos mencionados a través de las redes fue el juego Gears of War: E-Day, cuya exclusión de la lista principal generó inconformidad entre seguidores de Xbox. De acuerdo con reportes sobre las reacciones en internet, las críticas apuntaron a la diferencia entre los juegos que ya podían ser probados por los usuarios y uno que todavía no había tenido su estreno comercial.

La fecha límite y las copias anticipadas explican la nominación

La inclusión de GTA 6 tiene una explicación en las condiciones de participación de los premios. Según WIRED, los videojuegos debían estar disponibles comercialmente antes del 20 de noviembre para ser considerados en esta edición. Como el lanzamiento de la producción de Rockstar está programado para el día 19, cumple con ese requisito.

Además, el medio explicó que el jurado internacional, integrado por más de 160 medios de comunicación y creadores de contenido, puede evaluar videojuegos mediante copias anticipadas. Esto permite que sus integrantes conozcan una producción antes de que llegue al público general y participen en la selección de los nominados.

Las otras siete categorías en las que compite GTA 6

La candidatura a Juego del Año no es la única que consiguió la producción de Rockstar. En total, suma ocho nominaciones y también aparece en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora y Música, Mejor Diseño de Audio, Mejor Juego de Acción y Aventura y Mejor Interpretación.

En esta última categoría fue incluida Manni L. Perez por su trabajo como Lucía Caminos, uno de los personajes principales de la historia. Los ganadores se conocerán el próximo 10 de diciembre, durante la ceremonia que se celebrará en Los Ángeles.