En los últimos días, varias empresas en Estados Unidos han reportado fallas en sus sistemas y plataformas digitales, algunas relacionadas con ataques informáticos.

Ante este panorama, el FBI lanzó una advertencia sobre ARTEX, una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) que podría facilitar la ejecución de ciberataques en poco tiempo. La alerta busca prevenir nuevos incidentes y advertir sobre los riesgos que representa esta tecnología en manos de delincuentes.

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De acuerdo con las autoridades estadounidenses, cerca de 200 sitios web fueron blanco de ataques cuyo propósito era sustraer información financiera e infectar dispositivos de Apple. Entre las organizaciones afectadas figuran medios de comunicación y reconocidas empresas internacionales, como la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France.

Las investigaciones señalaron que los ciberdelincuentes habrían instalado códigos maliciosos en diferentes plataformas con el propósito de obtener datos de tarjetas de crédito y activos digitales, como las criptomonedas.

Cerca de 200 sitios web fueron blanco de ataques cuyo propósito era sustraer información financiera e infectar dispositivos de Apple Foto: Getty Images/iStockphoto

Como consecuencia de estas acciones, varios usuarios experimentaron interrupciones en los servicios y dificultades para ingresar a los sitios web afectados.

Frente a esta situación, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó la alerta FLASH-20261113-001, en la que advirtió sobre ARTEX, una herramienta que podría facilitar y acelerar la ejecución de ataques informáticos.

Los ataques informáticos ahora pueden avanzar a una velocidad que preocupa a las autoridades estadounidenses. Foto: Getty Images

¿Qué es ARTEX y cuáles son los riesgos?

De acuerdo con los especialistas del FBI, ARTEX es una plataforma autónoma de pruebas de penetración, de código abierto y basada en inteligencia artificial (IA). Esta herramienta estaría siendo utilizada por grupos de ciberdelincuentes vinculados con intereses estatales para llevar a cabo actividades informáticas ilícitas.

Su funcionamiento permite automatizar intrusiones contra empresas y organizaciones de diferentes países, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades. La principal preocupación radica en la rapidez con la que puede operar, pues tendría la capacidad de recopilar información y ejecutar ataques en cuestión de minutos.

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“Puede acelerar las intrusiones, desde la selección inicial de objetivos hasta la obtención de acceso privilegiado, en menos de tres horas”, alertó el servicio de seguridad.

ARTEX opera mediante agentes especializados que convierten instrucciones en comandos técnicos y ejecutan, con mínima intervención humana, distintas etapas de un ciberataque. Entre sus capacidades se encuentran el reconocimiento de sistemas, la detección de vulnerabilidades, la explotación de fallas de seguridad, la escalada de privilegios y la extracción de información.