A pocas horas de su lanzamiento, Grand Theft Auto (GTA) VI, ya destaca por alcanzar una puntuación histórica. Según Metacritic, el portal que reúne reseñas de críticos de videojuegos, el título obtuvo 99 puntos, una calificación que lo sitúa a la altura de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, considerado uno de los videojuegos mejor valorados de todos los tiempos.

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La puntuación se obtuvo a partir de 100 reseñas de medios especializados, aunque el promedio podría cambiar conforme se publiquen nuevas críticas. Este resultado explica por qué Metacritic se convirtió en tendencia en redes sociales antes del lanzamiento del videojuego, programado para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Además, Rockstar Games superó sus propios registros, pues Grand Theft Auto IV había alcanzado 98 puntos y Grand Theft Auto V, 97.

Metacritic es una plataforma que recopila y reúne reseñas de videojuegos, películas, series, álbumes musicales y programas de televisión publicadas por medios especializados. En el caso de los videojuegos, transforma las calificaciones de cada publicación a una escala de 100 puntos y calcula un promedio ponderado, conocido como Metascore.

La calificación de GTA 6 en Metacritic sorprende a los fanáticos. Foto: Metacritic.com

Es importante tener en cuenta que la calificación de Metacritic corresponde exclusivamente a las reseñas de la crítica especializada y no debe confundirse con la puntuación que otorgan los jugadores.

En el caso de GTA 6, el registro de 99 puntos refleja la valoración de los medios, mientras que las opiniones de los usuarios todavía no estaban disponibles. La plataforma aclara que estos votos se contabilizan por separado y no influyen en el cálculo del Metascore.

Sony estableció una fecha límite que los jugadores no deberían pasar por alto. Foto: Getty Images

Hasta ahora, el único videojuego que había conseguido alcanzar los 99 puntos era The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lanzado en 1998 para Nintendo 64. De esta manera, la nueva entrega de Rockstar iguala una marca que permaneció prácticamente intacta durante casi tres décadas.

Sin embargo, la calificación debe interpretarse teniendo en cuenta que Metacritic establece promedios independientes para cada plataforma y puede modificarlos cuando incorpora nuevas reseñas. En la ficha correspondiente a PlayStation 5, GTA 6 registra 99 puntos y aparece bajo la categoría de “aclamación universal”.