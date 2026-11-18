Trece años han tenido que esperar los aficionados a los videojuegos para poder disfrutar de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Tras ese tiempo, el estreno del coloso de la industria del entretenimiento está más cerca que nunca, con una fecha de salida prevista para este 19 de noviembre.

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La repercusión de este juego no es para menos, y es que, desde que se anunció la preventa del mismo hace unos meses, las cifras estimadas de reservas no han dejado de aumentar. Tan solo hasta este 18 de noviembre, se estima que este producto ya ha recaudado 1,54 mil millones de dólares, lo que equivaldría aproximadamente a 5,097 billones de pesos colombianos.

Este monto de dinero posicionaría a GTA 6 como uno de los lanzamientos más importantes, no solo de los videojuegos, sino también dentro de la industria del entretenimiento.

Por su parte, Avengers: Endgame, una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, logró una recaudación de 1,23 mil millones de dólares, o alrededor de 4,07 billones de pesos colombianos, en su primer fin de semana, lapso clave para la taquilla en el cine.

Con la comparación de ambos, se da cuenta de que GTA 6 superó al largometraje producido por Marvel, lo que posicionaría al videojuego como el mayor estreno en la industria del entretenimiento, superando distintos sectores.

A pocas horas del estreno del juego, cabe recordar que el mismo fue anunciado en 2022, por lo que han pasado casi cuatro años desde su primer vistazo. Asimismo, han pasado trece años desde la última entrega de la franquicia Grand Theft Auto, que también generó un precedente único en el mundo de las consolas.

Por su parte, este videojuego estaba destinado a lanzarse en 2025, pero Rockstar Games, compañía que desarrolló el producto, tuvo que realizar múltiples retrasos con el fin de pulir al máximo la experiencia y evitar que existieran inconvenientes durante las partidas. Esto dio como resultado que el estreno se planeara para este 19 de noviembre de 2026.

¿Por qué GTA 6 es el videojuego más esperado de los últimos años?

Asimismo, este videojuego ha confirmado la participación de diferentes artistas y estrellas a nivel mundial, como Bad Bunny, Travis Scott, Rauw Alejandro, la banda Justice y SZA, entre otros. Este hecho, de acuerdo con estimaciones, aumentaría el costo de producción del juego.

Además, las primeras críticas por parte de plataformas especializadas como Metacritic ya han salido a la luz, dándole a GTA 6 un puntaje casi perfecto de 99 sobre 100, lo que lo convierte en uno de los videojuegos mejor valorados de la historia.