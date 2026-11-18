Los científicos mantienen bajo observación al sistema estelar T Coronae Borealis ante la posibilidad de que ocurra una explosión de gran magnitud antes de 2030. Aunque todavía no existe una fecha exacta para este evento, las estimaciones apuntan a que podría generar un resplandor excepcional en el cielo nocturno, visible desde la Tierra sin necesidad de telescopios.

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El evento se produciría por la interacción de dos estrellas: una enana blanca y una gigante roja. La primera atrae y acumula en su superficie parte del material gaseoso que desprende su compañera. Cuando la presión y la temperatura alcanzan determinados niveles, se desencadena una reacción termonuclear que provoca una expulsión de materia y un aumento repentino de su luminosidad, proceso conocido como nova.

Este proceso se repite aproximadamente cada 80 años. El último estallido registrado ocurrió en 1946, por lo que los investigadores consideran que el sistema podría estar próximo a experimentar una nueva erupción, de acuerdo con los antecedentes de su actividad.

Foto de referencia de un fenómeno cósmico extremo. Foto: Getty Images

Sin embargo, uno de los mayores desafíos para los científicos es establecer cuándo sucederá. Bradley Schaefer, especialista del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad Estatal de Luisiana, explicó que existen motivos para esperar una nueva explosión, aunque todavía no cuentan con información suficiente para determinar el momento exacto.

Una de las dificultades está relacionada con la cantidad de material que la gigante roja transfiere a la enana blanca. El intenso brillo de la estrella compañera dificulta las observaciones y limita la posibilidad de calcular con precisión cuánto gas se acumula.

El evento se produciría por la interacción de dos estrellas: una enana blanca y una gigante roja. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI

Por su parte, Elizabeth Hays, responsable del Laboratorio de Física de Astropartículas del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, manifestó que le sorprendería que el fenómeno no ocurriera antes de 2030.

En cuanto a sus posibles efectos, los expertos descartan que la explosión represente una amenaza directa para la Tierra. Debido a la enorme distancia que separa al sistema estelar del planeta, el acontecimiento se apreciaría como un nuevo punto luminoso en el firmamento, sin consecuencias para la seguridad de la población.

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Cuando se produzca la nova, T Coronae Borealis podría alcanzar un brillo similar al de la Estrella Polar y permanecer visible a simple vista durante varios días. Su luminosidad disminuiría progresivamente, aunque las emisiones de rayos X y ondas de radio continuarían siendo objeto de estudio.

El espectáculo ofrecería a los especialistas una oportunidad para investigar y comprender mejor el comportamiento de los sistemas binarios y los procesos que originan estas explosiones estelares.