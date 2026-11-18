Akira Kurabayashi, directivo y jefe del departamento de desarrollo de Arika, falleció a los 56 años el pasado 14 de noviembre, a causa de una insuficiencia cardíaca, según confirmó la propia compañía, que lamentó su muerte.

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“Arika Co., Ltd. comunica con profundo pesar el fallecimiento repentino, el 14 de noviembre de 2026, de Akira Kurabayashi (くらばやし あきら), miembro del consejo de administración de nuestra empresa y director del Departamento de Desarrollo de Software, a causa de una insuficiencia cardíaca”, informó a través de su cuenta oficial en X.

Kurabayashi fue una de las figuras que contribuyeron al desarrollo de algunos de los videojuegos más reconocidos de la industria, entre ellos Tetris, un título que, pese a contar con una mecánica aparentemente sencilla —acomodar piezas de diferentes formas para completar líneas—, se ha mantenido vigente durante décadas y ha conquistado a varias generaciones de jugadores.

Su trayectoria en el sector superó los 30 años. Antes de incorporarse a Arika, trabajó en Taito, donde participó en la creación de videojuegos como Darius Gaiden (1994), Fighters’ Impact y Vertexer.

Posteriormente, desarrolló gran parte de su carrera en Arika, estudio fundado en 1995 por Akira Nishitani, uno de los creadores de Street Fighter II. Allí formó parte de proyectos como Street Fighter EX (1996), una entrega que llevó la popular franquicia de lucha a los gráficos poligonales.

Imagen de referencia de Tetris. Foto: Getty Images

Su experiencia abarcó diferentes géneros, desde propuestas de exploración marina como Endless Ocean, para Wii, hasta lanzamientos más recientes como Fighting EX Layer, Tetris 99 y Pac-Man 99.

Tras confirmar la noticia, Arika destacó sus conocimientos técnicos, su compromiso con el desarrollo de videojuegos y el papel que desempeñó en el crecimiento de la compañía. Según explicó, Kurabayashi fue testigo y protagonista de las transformaciones que atravesó la industria durante más de tres décadas, desde la transición de los gráficos 2D a los 3D hasta la evolución de los juegos arcade, las consolas y las experiencias en línea.

La empresa también resaltó su capacidad para impulsar el trabajo del departamento de desarrollo gracias a su experiencia y conocimientos, que calificó como un aporte invaluable para el estudio.

Imagen de referencia de una consola de videojuegos. Foto: Getty Images

“Las tecnologías y la experiencia que Kurabayashi cultivó durante muchos años, así como la pasión que dedicó al desarrollo de videojuegos, son un patrimonio irreemplazable para nuestra empresa”, expresó Arika en su mensaje de despedida.

Finalmente, la compañía manifestó su intención de preservar y transmitir los conocimientos y las técnicas que dejó el desarrollador. Además, anunció que realizará un acto conmemorativo en cumplimiento de los deseos de su familia y agradeció los años de trabajo compartido con quien consideró un compañero fundamental en la historia del estudio.