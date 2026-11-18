Habría luz verde definitiva para la oficialización de Jorge Bava como nuevo entrenador de Junior de Barranquilla. Todo apunta a que el uruguayo será el estratega del cuadro tiburón para la temporada 2027.

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El periodista Felipe Sierra, cercano al mercado de pases en el mundo del fútbol, informó que el contrato de Jorge Bava con Junior de Barranquilla será por 13 meses, con posible extensión.

Jorge Bava sería oficializado en Junior de Barranquilla muy pronto

“Jorge Bava (45) firmará con Junior un contrato por 13 meses, hasta diciembre de 2027, con posible extensión. El entrenador uruguayo llegará mañana a Barranquilla para su anuncio y presentación oficial”, informó Sierra en su cuenta de X.

🚨 Jorge Bava (45) firmará con el #Junior un contrato por 13 meses, hasta diciembre de 2027, con posible extensión. El entrenador uruguayo llegará mañana a Barranquilla para su anuncio y presentación oficial. 🦈 https://t.co/C1qNgUV4JG — Pipe Sierra (@PSierraR) November 18, 2026

Bava llega a Junior tras su última experiencia en Nacional de Uruguay. Alí estuvo desde marzo y hasta agosto de 2026. Se trata de un entrenador que conoce bien al FPC, pues ya dirigió a Santa Fe y lo sacó campeón de la Liga BetPlay 2025-l.

Jorge Bava cuando dirigió a Independiente Santa Fe y lo sacó campeón de la Liga BetPlay 2025-l. Foto: Cristian Bayona

El proyecto de Junior de Barranquilla en 2027 quedará en manos de Jorge Bava, con el objetivo principal de mejorar lo hecho por el equipo en el cierre de 2026, además de tener un desempeño importante en la Copa Libertadores.

Junior ya se despidió de Sebastián Viera

Así las cosas, solo resta esperar el anuncio oficial de Junior sobre la llegada de Bava. Eso sí, el cuadro barranquillero ya se despidió del que fue su entrenador en el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay: Sebastián Viera.

“La institución agradece a Sebastián y a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo por la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio de Junior F.C.”, escribió la institución el pasado 14 de noviembre.

¡COMUNICADO OFICIAL! 🔴⚪ https://t.co/RsZ7dWAslt — Junior FC (@JuniorClubSA) November 14, 2026

Viera, quien se ganó el distintivo de ídolo en Junior, por lo que logró como jugador profesional, llegó al equipo para tratar de apagar un incendio. Sin embargo, no lo logró.

Mario Sebastián fue oficializado como técnico de Junior en septiembre de 2026, luego de la salida del entrenador bicampeón, Alfredo Arias. La expectativa creció debido a la importancia de Viera en la institución.

Junior obtuvo cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas mientras tuvo a Viera como entrenador. Los números fueron insuficientes para que el equipo bicampeón lograra meterse en los ocho clasificados a cuadrangulares, por lo que quedó eliminado en la fase de todos contra todos y las críticas no se hicieron esperar.