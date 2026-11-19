GTA VI finalmente está disponible para los jugadores de todo el mundo. La nueva entrega de la reconocida franquicia de Rockstar Games llegó este jueves a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series, luego de una extensa campaña de expectativa y una inversión que lo convertiría en el videojuego más costoso de la historia.

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El estreno ha generado una enorme reacción entre los aficionados. De acuerdo con la compañía de monitoreo Visibrain, el lanzamiento acumuló más de 2,6 millones de publicaciones en redes sociales durante las primeras 24 horas, una cifra que incluso superó las conversaciones registradas alrededor del inicio del Mundial de 2026.

La expectativa también se reflejó en las plataformas de transmisión. Twitch registró el miércoles un máximo de 3,3 millones de espectadores simultáneos siguiendo contenidos relacionados con el videojuego, un récord para el estreno de un título y casi el doble de la marca que hasta entonces tenía Valorant.

Primeras imágenes del videojuego GTA VI. Foto: Getty Images

En Miami, ciudad que sirvió de inspiración para recrear Vice City, el entusiasmo tuvo un significado especial para los ciudadanos.

De acuerdo con información recogida por AFP, las primeras impresiones de la prensa especializada también han sido favorables. Después de ocho años de desarrollo, GTA VI obtuvo una calificación promedio de 99 sobre 100 en Metacritic, a partir de cerca de un centenar de reseñas, una puntuación sin precedentes en la plataforma.

Medios como Forbes destacaron la magnitud del universo construido por Rockstar, mientras que The Verge señaló que el título consiguió responder a las enormes expectativas que había generado durante años.

Los jugadores también han resaltado el apartado gráfico y el nivel de detalle. El argentino Bruno Kruszyn, conocido en las transmisiones en directo como Brunenger, afirmó que llevaba mucho tiempo esperando el estreno y que tanto los escenarios como los gráficos y la jugabilidad superaron sus expectativas.

Imagen de referencia de Grand Theft Auto VI. Foto: AFP

En esta ocasión, la historia sigue a una pareja de protagonistas inspirada en Bonnie y Clyde, cuyas aventuras transcurren en Vice City. El mundo virtual combina zonas urbanas concurridas con paisajes naturales y pantanos habitados por cocodrilos. A esto se suma una recreación detallada de los personajes, sus movimientos y las actividades que dan vida al entorno.

El impacto comercial también apunta a cifras millonarias. Aunque Rockstar Games todavía no ha publicado los resultados oficiales de las reservas, la firma de análisis Sensor Tower calcula que el videojuego ya habría superado los 17 millones de unidades vendidas, con ingresos superiores a los 1.600 millones de dólares.

Para Joost van Dreunen, profesor de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, el fenómeno representa un caso excepcional dentro del entretenimiento. Según explicó, ningún concierto ni estreno cinematográfico ha conseguido generar ingresos de esa magnitud, por lo que comparó el impacto de GTA VI con el que tiene Taylor Swift en la industria musical.