Microsoft dio a conocer las razones técnicas que desencadenaron la interrupción masiva de sus servicios el pasado jueves, un incidente que afectó a plataformas como Outlook, Teams y Copilot en más de 70 países y que, en algunos casos, se prolongó durante casi 24 horas.

La compañía atribuyó lo ocurrido a una combinación de tres situaciones: un error de software que permanecía oculto desde una actualización anterior, un incremento considerable en el tráfico de la red y una reducción en la capacidad de sus servidores.

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La coincidencia de estos factores terminó por afectar la infraestructura encargada de recibir las conexiones de los usuarios y distribuirlas entre los diferentes servicios de Microsoft 365.

La explicación fue entregada por Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, mediante una publicación en X. El directivo ofreció disculpas por las consecuencias que tuvo la falla para los clientes y reconoció las dificultades que generó en el desarrollo habitual de sus actividades. Los detalles también quedaron consignados en un informe preliminar publicado en el centro de administración de la empresa.

¿Qué provocó la interrupción de los servicios?

De acuerdo con Microsoft, el primer problema estaba relacionado con una falla que llevaba varios meses presente en el software de sus servidores de puerta de enlace de red. El error se originó en una actualización correctiva que comenzó a implementarse en julio de este año y que, pese a haberse distribuido a nivel mundial, no había generado inconvenientes durante ese periodo.

La situación cambió el jueves pasado, cuando determinadas condiciones de tráfico hicieron que el defecto se activara. Como consecuencia, los servidores comenzaron a presentar dificultades para procesar las solicitudes y, finalmente, dejaron de responder.

Imagen de referencia que muestra la caída de Microsoft. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

A esto se sumó un segundo elemento: un cambio en la distribución del tráfico entre las redes de Microsoft. La empresa dispone de dos infraestructuras independientes que permiten trasladar las conexiones de una a otra cuando se presentan inconvenientes.

Sin embargo, unas 15 horas antes de la interrupción, Teams tuvo que abandonar la red alternativa y regresar a la principal, que también presta servicio a Exchange Online.

Esta operación, que hace parte de los procedimientos habituales de respaldo de la compañía, concentró una mayor cantidad de solicitudes en la infraestructura principal y modificó el comportamiento del tráfico que recibían sus servidores.

El tercer factor fue una reducción de la capacidad disponible. Cerca del 14 % de los servidores de esa puerta de enlace ya se encontraba fuera de servicio por otro inconveniente registrado el día anterior, que no tenía relación con la falla inicial.

Microsoft Outlook en el celular. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La coincidencia de estos problemas durante uno de los periodos de mayor actividad en Estados Unidos terminó por agravar el panorama. El mecanismo automático que debía distribuir las conexiones entre los servidores disponibles también contribuyó a extender la interrupción. De esta manera, el fallo se propagó progresivamente por la infraestructura y, en el momento más crítico, más del 80 % de los servidores dejó de responder.

¿Por qué algunos servicios tardaron más en recuperarse?

La interrupción no afectó por igual a todas las plataformas de Microsoft. Teams, OneDrive, SharePoint y las aplicaciones de Office lograron restablecer sus operaciones en aproximadamente 11 horas y 50 minutos, debido a que pudieron trasladar sus conexiones fuera de la infraestructura comprometida.

El panorama fue diferente para Exchange Online, el servicio que soporta el funcionamiento de Outlook. Esta plataforma dependía de la puerta de enlace afectada y no tenía la misma posibilidad de cambiar de infraestructura. Además, los mecanismos habituales de Microsoft no fueron suficientes para revertir la situación, por lo que la recuperación requirió más tiempo.

Imagen de referencia que muestra la interrupción que vivieron usuarios de Outlook. Foto: Getty Images

Para solucionar el problema, los ingenieros desarrollaron una actualización destinada a corregir el error de software identificado. Una vez confirmada su relación con la caída, Microsoft pudo restaurar el funcionamiento de los servidores y recuperar progresivamente la infraestructura afectada.

La tecnológica anunció que publicará durante esta semana un informe definitivo con información adicional sobre lo sucedido, las medidas adoptadas y los detalles técnicos de una interrupción que dejó sin acceso normal a varias de sus herramientas a usuarios y organizaciones de distintas partes del mundo.