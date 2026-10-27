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Iván Duque pide una estrategia geopolítica común para América Latina tras nuevo informe de la Cepal

El expresidente destacó la importancia de los activos estratégicos de la región y llamó a los países latinoamericanos a fortalecer su capacidad de influencia en el nuevo orden mundial.

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Redacción Semana
27 de octubre de 2026 a las 8:27 a. m.
- José María Aznar: Expresidente del Gobierno de España y Presidente Ejecutivo de la Fundación FAES. - Iván Duque :Expresidente de Colombia - François Roudié: Embajador de la Unión Europea, Jefe de la Delegación ante la República de Colombia. Moderación: Yesid Lancheros, Director de SEMANA
- José María Aznar: Expresidente del Gobierno de España y Presidente Ejecutivo de la Fundación FAES. - Iván Duque :Expresidente de Colombia - François Roudié: Embajador de la Unión Europea, Jefe de la Delegación ante la República de Colombia. Moderación: Yesid Lancheros, Director de SEMANA Foto: Alejandro Acosta

El expresidente Iván Duque se pronunció sobre el lanzamiento del informe Rupturas y Oportunidades, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el que se plantean propuestas para impulsar la prosperidad de América Latina y el Caribe en la nueva era geopolítica.

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A través de su cuenta en X, el exmandatario sostuvo que la región debe asumir un papel más activo en el escenario internacional y aprovechar los recursos estratégicos con los que cuenta para fortalecer su posición frente a los cambios globales.

”En el actual entorno global, América Latina no puede ser espectadora. Nuestra región cuenta con activos estratégicos que el mundo necesita”, escribió Duque.

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Iván Duque, expresidente. Foto: Nicol√ás Galeano

El expresidente también señaló que uno de los principales desafíos para los países latinoamericanos consiste en construir una visión geopolítica propia, que les permita actuar de manera coordinada y participar en las decisiones que están configurando el orden internacional.

”El gran reto es construir una postura geopolítica propia que nos permita actuar con visión, unidad y capacidad de incidir en el nuevo orden mundial”, agregó.

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Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPAL Foto: Gobernación del Meta, API

El documento de la Cepal aborda los desafíos y las oportunidades que enfrenta la región en un contexto internacional marcado por transformaciones económicas y geopolíticas, y propone líneas de acción para fortalecer sus perspectivas de desarrollo.