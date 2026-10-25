Iván Duque calificó el regreso de María Corina Machado a Venezuela como un paso clave para “el retorno a la democracia”

El expresidente Iván Duque se pronunció firmemente sobre el retorno de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, calificándolo como un hito de suma importancia para el restablecimiento de la democracia en el país.

María Corina Machado habría regresado a Venezuela por Colombia, según diario español ‘ABC’; este sería el paso a paso del proceso

Según Duque, la ganadora del Premio Nobel de la Paz se ha consolidado como la voz más importante de la resistencia democrática, logrando unificar a todas las fuerzas para enfrentar al régimen que gobierna el país vecino.

“Claramente, su llegada es un símbolo de optimismo y es un mensaje de que el regreso de la democracia está más cerca. Ella tendrá la capacidad de forjar acuerdos, de motivar a la ciudadanía, de hacerle llamados contundentes a la comunidad internacional”, señaló Duque.

El expresidente colombiano expresó su expectativa de que pronto se defina la fecha exacta para la celebración de elecciones en Venezuela, con respaldo internacional.

Duque enfatizó que la protección de la vida de María Corina Machado es fundamental y advirtió que cualquier percance que sufra será responsabilidad directa del régimen encabezado por Delcy Rodríguez.

“Estados Unidos tiene la responsabilidad de exigirle a ese régimen, no solamente la protección de la vida y los derechos de María Corina Machado, sino también de materializar cuanto antes la liberación de todos y cada uno de los presos políticos que todavía no están en libertad”, indicó.

Finalmente, Duque reiteró su respaldo, respeto y acompañamiento constante a la resistencia democrática y a María Corina Machado, manifestando su deseo de ver muy pronto la libertad en Venezuela.