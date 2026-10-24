Movimiento Boyacá Milagro consolida su estructura en su segunda Convención Departamental

Este sábado, 24 de octubre de 2026, la ciudad de Tunja fue el escenario de la II Convención Departamental del Movimiento Político Boyacá Milagro. El encuentro se realizó en las instalaciones del Club de Comfaboy desde las 9:00 a. m., con el propósito de fortalecer la organización territorial y definir la ruta de trabajo con miras a las elecciones regionales de 2027.

Boyacá se articula desde las regiones y traza la ruta hacia el “milagro”

La jornada contó con la asistencia de más de 400 dirigentes y representantes de las 13 provincias y los 123 municipios de Boyacá, además de ciudadanos interesados en sumarse al proceso organizativo.

Este evento dio continuidad al proceso iniciado en Villa de Leyva durante el primer encuentro departamental, con el objetivo de consolidar una estructura de liderazgo capaz de articular a las distintas regiones y recoger las propuestas de sus comunidades.

Bethy Pérez, presidenta y vocera del movimiento, señaló que este espacio es un punto de encuentro para los boyacenses que respaldan al presidente Abelardo De La Espriella y buscan llevar su legado a todos los rincones del departamento.

Pérez añadió que el movimiento está abierto a quienes deseen una propuesta de liderazgo renovada, auténtica y libre de corrupción y politiquería. Por su parte, el vicepresidente, Fernando Muñoz, destacó que la convención confirma el fervor y el apoyo del departamento hacia la causa del mandatario.