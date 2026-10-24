El expresidente Ernesto Samper lanzó una dura advertencia sobre el estado de la democracia en Ecuador. A través de sus redes sociales, el exsecretario general de Unasur exigió la liberación inmediata de la líder ecuatoriana Luisa González, calificando su detención como parte de una campaña sistemática de persecución contra la oposición.

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Samper, alineándose con un pronunciamiento oficial del Grupo de Puebla, cuestionó el uso del aparato estatal para neutralizar a los contradictores del Gobierno actual. “Una democracia que conserva sus formas electorales, pero utiliza sus instituciones para perseguir a quienes disputan el poder, corre el riesgo de convertirse en una dictadura encubierta”, manifestó.

El expresidente denunció una “profunda contradicción” en el accionar institucional de las autoridades de ese país. Sostuvo que, mientras la justicia se muestra “implacable con los adversarios políticos”, el Gobierno enfrenta graves señalamientos por corrupción y una respuesta deficiente ante el auge del crimen organizado.

El llamado incluye la exigencia a las autoridades ecuatorianas para que expliquen las circunstancias de la detención, protejan los derechos fundamentales de González y procedan a liberarla si carecen de sustento legal sólido.

Samper instó a detener el asedio a los dirigentes de la Revolución Ciudadana (RC5), movimiento que, según sus palabras, continúa batallando junto al pueblo por sus derechos constitucionales.