Alejandro Ordóñez no se posesionará este mes como ministro del Interior

El nuevo ministro del Interior designado, Alejandro Ordóñez, no se posesionará en lo que queda de octubre y, posiblemente, tampoco la primera semana de noviembre. SEMANA conoció que el exprocurador llegará a Colombia este fin de semana, pero todavía en calidad de embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Estará acompañado del secretario general del organismo, Albert Ramdin, y, si nada extraordinario ocurre, ambos se reunirán con el presidente Abelardo De La Espriella.

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Ordóñez permanecerá en el país dos días y regresará a Washington. Tendrá que entregar su cargo y su hoja de vida deberá publicarse en la página oficial de la Presidencia, donde tendrá que estar expuesta tres días hábiles. El ministro de Justicia, Iván Cancino, está al frente de la tarea legislativa del Gobierno.